Водій вантажівки спричинив масштабну ДТП на Хмельничині: постраждали 7 автомобілів
Джерело:поліція Хмельницької області
У Хмельницькій області 21 березня трапилася масштабна аварія. Внаслідок цього пошкоджень зазнали 7 автомобілів.
Аварія сталася близько 17:30 на вулиці Юрія Савицького у Летичеві. На місці події працювали правоохоронці.
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Водій вантажівки спричинив масштабну ДТП
Правоохоронці розповіли, що З2-річний житель Вінницької області, керуючи вантажним автомобілем "МАН", буксирував вантажівку "ІВЕКО". Водій порушив правила дорожнього руху.
Під час руху буксирований транспортний засіб відчепився та зіштовхнувся з припаркованим автомобілем "Рено". Далі відбулося почергове зіткнення з автівками "Пежо", "Дача", "ЗАЗ", "Шкода", "Нісан" та "Фіат".
На щастя, внаслідок ДТП ніхто не травмувався, однак автомобілі зазнали механічних пошкоджень. Працівники поліції склали на водія вантажівки адміністративний протокол за "порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів".
Дивіться фото з місця аварії / Фото поліції Хмельницької області
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