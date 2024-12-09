Росія каже, що передала тіла загиблих українців під час трощі Іл-76: у Коордштабі відреагували

У січні 2024 року Москва повідомила про загибель десятків українських військовополонених в авіакатастрофі. Попередньо, їх везли на обмін. Тепер окупанти заявили, що передали залишки тіл українській стороні.

Омбудсмен з прав людини у країні-агресорці Тетяна Москалькова у коментарі пропагандистам розповіла, що Росія передала Україні тіла військовополонених, які загинули під час аварії транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області. У Коордштабі відповіли, чи це правда, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Україні передали залишки тіл військовополонених

Вони передані. Це відбулося, і я при цьому була присутня,

– сказала Москалькова.

Тим часом у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими підтвердили, що під час останніх репатріацій з Росії до України прибули останки, що потребують додаткової ідентифікації.

Наразі встановлюють, чи ці останки справді належать українським військовослужбовцям.

Нагадаємо, що 24 січня цього року у Бєлгородській області розбився російський військовий літак Іл-76. За даними російського міноборони, він нібито перевозив 65 українських військовополонених. Як згодом повідомили у ГУР України, в той день мав відбутися обмін полоненими.

Українська сторона розпочала розслідування, аби з'ясувати, чи перебували на борту літака наші військовополонені, і що стало причиною аварії. Слід зауважити, що ще тоді Москалькова заявила про готовність передати тіла загиблих. Втім, Росія постійно затягувала із цим процесом.