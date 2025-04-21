На Львівщині сталася моторошна ДТП: 3 людей загинуло на місці

На автодорозі "Тернопіль-Львів-Рава-Руська" поблизу села Шопки Львівського району сталася ДТП. Вона трапилася в понеділок, 21 квітня, близько 11:20.

Внаслідок аварії є загиблі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ГУНП у Львівській області.

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ДТП у Львівському районі

За попередніми даними правоохоронних органів, відбулося зіткнення автомобіля Kia Sportage та вантажівки MAN.

Від отриманих внаслідок ДТП травм 46-річний водій легковика та двоє його пасажирів, чоловіки віком 36 і 38 років, дані яких уточнюються, загинули на місці події,

– ідеться в повідомленні.

Поліціянти встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди. В поліції вказують, що "вирішується питання правової кваліфікації".

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Нагадаємо, на Закарпатті легковий автомобіль зіткнувся з пасажирським потягом Київ — Ужгород. Відомо, що є постраждалий.

Рятувальники оперативно провели роботи з буксирування авто, після чого рух потяга було відновлено.