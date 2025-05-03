Поїзд переїхав автомобіль у Рівненській області: водій та пасажир не вижили

У Рівненській області поїзд наїхав на автомобіль, який перебував на коліях. Люди в машині дістали несумісні з життям травми.

Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Рівненської області.

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ДТП у Радивилівському районі

Подія сталася в п'ятницю, 2 травня у селі Рудня. Близько 19:30 пасажирський потяг сполученням Ужгород – Харків рухався за маршрутом, але на його шляху з'явився автомобіль ВАЗ 2109. Машина стояла просто на коліях, машиніст не встиг загальмувати – потяг наїхав на автомобіль.

Унаслідок ДТП загинули двоє чоловіків – водій та пасажир легковика. Медики, які прибули на місце, намагалися врятувати життя одного з них, але травми були дуже серйозні.

Поліціянти встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

У Рівненській області поїзд розтрощив авто / Фото Національної поліції

Нагадаємо, у квітні біля села Дубриничі, що на Закарпатті, водійка не впоралася з керуванням авто та в'їхала в стовп. Через це машину викинуло на залізничні колії. На автомобіль наїхав потяг, який рухався там, розтрощивши його вщент. Водійці та пасажирам дивом вдалося врятуватися. На жінку, яка керувала автомобілем, поліціянти склали адміністративний протокол.