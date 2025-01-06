Окупанти не здатні нічого вдіяти: мазут із російських танкерів знищує птахів та рибу в Криму

У Чорному морі стався розлив нафти через аварію двох російських танкерів "Волгонефть". Тонни мазуту й нафтопродуктів опинилися в морі, що вже називають катастрофою світового рівня.

Наслідки того, що сталося, ми відчуватимемо ще багато десятиліть навіть після деокупації Криму. Про це 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, додавши, що винною однозначно є Росія та її агресія проти України.

До теми Реальна катастрофа: на пляжах Криму помітили разючі наслідки аварії російських танкерів

Які наслідки аварії

Відомо, що два танкери, які затонули, не були призначені для морського судноплавства, а для річкового. Тому Росія вкотре демонструє свідоме порушення міжнародного морського права. Через витік мазуту відомо про загибель 61 китоподібного, з них 32 – це випадки отруєння, пов'язані з катастрофою танкерів.

Також отруєні дуже багато птахів, а мазут можна побачити вже не тільки на південному березі Криму, а на західному. Малі фракції знаходять навіть у районі Євпаторії.

Птахів забирають, намагаються промивати їхнє пір'я, але все одно багато птахів вмирає. Були випадки, коли їх випускають, але через наслідки отруєння вони не можуть жити. Не вистачає орнітологів, зоологів для того, щоб своєчасно надавати допомогу,

– розповів Ескендер Барієв.

Спочатку птахів збирали й вивозили в зоопарки, але умов, належних приміщень для їхнього утримання немає. Їм потрібна реабілітація, але птахів просто вимивають від мазуту й випускають. Через отруєння вони не можуть плавати у воді, фізіологічні процеси порушені, тому ми бачимо, що дуже багато з них вмирають.

Катастрофа на десятиліття

Серйозні проблеми є з рибами. Цілком ймовірно, що через декілька років ловити рибу у Чорному та Азовському морях буде неможливо, бо вона отруйна. Всі ці проблеми помічають навіть ті місцеві, які відкрито не висловлювали своєї політичної думки. Зараз екологи, кримчани б'ють на сполох.

Люди звикли там рибалити, але тепер починають розуміти, що все, що відбувається, є наслідком окупації Криму Росією,

– відзначив член Меджлісу кримськотатарського народу.

Варто зауважити, що спершу окупаційна влада оголосила надзвичайний стан федерального рівня у Криму, але в Севастополі тільки регіонального. Ґрунт з мазутом, який збирають, не вивозять своєчасно, тому він хвилями знову потрапляє в море.

Це величезна проблема, адже мовиться про 4300 тонн мазуту, які опинилися в морі. Наслідки будуть відчутними навіть через десятиліття.

Нагадаємо, про аварію російських танкерів у Керченській протоці стало відомо 15 грудня. Екологи заявили, що наслідки ми помічатимемо щонайменше 10 років, а шкоду для екосистеми оцінюють у 14 мільярдів доларів.