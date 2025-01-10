Мазут витікав, а Путін тормозив: у МЗС прокоментували реакцію диктатора на аварію танкерів

Аварія російських танкерів у грудні 2024 року спричинила вилив мазуту у Чорному морі. У МЗС пояснили, чому на катастрофу Путін відреагував із запізненням.

Так, лише після 25 днів з моменту катастрофи, 9 січня очільник Кремля прокоментував її, назвавши одним із найсерйозніших викликів у галузі екології за останні роки. Також диктатор доручив створити штаб для подолання наслідків цього лиха, передає 24 Канал із посиланням на брифінг речника МЗС Георгія Тихого.

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Заторможена реакція Путіна

За словами Тихого, з 15 по 31 грудня витік нафтопродуктів у море тривав, і російська влада не вживала жодних дієвих заходів для ліквідації катастрофи. Лише після того, як масштаби стали занадто очевидними для приховування, російське керівництво почало демонструвати стурбованість і бурхливу діяльність.

Дипломат підкреслив, що аварія ворожих танкерів у Керченській протоці підтверджує нездатність Росії дотримуватися безпеки судноплавства. Ця трагедія – прямий наслідок російської агресії проти України.

Тихий зауважив, що "тіньовий флот" країни-агресорки не тільки приносить їй мільярди доларів доходу, але й підвищує ризик подібних екологічних нещасть. Тому представник МЗС звернувся до союзників посилити санкційні обмеження щодо операторів "тіньового флоту" Кремля.

За словами біолога, мазут, який розповсюджується внаслідок аварії російських танкерів у Керченській протоці, становить серйозну загрозу для одеського узбережжя. Плями мазуту можуть досягти Одещини вже до середини січня.