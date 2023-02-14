На виїзді зі Львова розірвало трактор унаслідок ДТП: моторошні кадри

На трасі Київ – Чоп на Львівщині сталася моторошна ДТП. Там просто посеред дороги трактор розірвало навпіл.

Відео аварії оприлюднила низка регіональних телеграм-каналів, передає 24 Канал.

Дивіться також У Жовкві авто в'їхало у стіну будинку: 4 людини померли від отриманих травм

Відомо, що ДТП сталася просто на виїзді зі Львова. На оприлюднених кадрах видно, що трактор стоїть посеред дороги розірваний навпіл. Що могло спричинити таку аварію – невідомо. Попередньо, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

На місце оперативно прибули правоохоронці та швидка. Саме поліцейські і з'ясовуватимуть причини інциденту.

Зауважимо, що на Львівщині раніше вже ставалася ДТП за участю трактора. У селі Підмонастир, за 30 кілометрів від Львова, 45-річний чоловік помер під час заготівлі дров. Загиблий віз у причепі деревину, але його трактор раптово перекинувся.

На виїзді зі Львова розірвало трактор унаслідок ДТП: дивіться відео

Нещодавні випадки ДТП в Україні