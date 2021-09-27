За словами лікарів, травми потерпілої були несумісні з життям. Жертва автокататстрофи так і не прийшла до тями після аварії. В момент удару вона сиділа на задньому сидінні легковика.

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За два життя продовжують боротися

Голова профспілок автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий розповів, що двоє хлопців, які розбилися із загиблими дівчатами об сміттєвоз, залишаються у лікарні. Їх стан медики оцінюють як важкий.

Так, 20-річний відеограф Артем наразі перебуває у комі першого ступеня. Його відновлення займе тривалий час, оскільки травма мозку доволі серйозна. Втім, лікарі поки не поспішають із прогнозами. За їх словами, перші сім – десять днів після такої травми є критичними. Небайдужі містяни вже організували збір фінансової допомоги для родини потерпілого хлопця.

Що ж стосується його товариша, який і керував Mitsubishi Еvolution у момент зіткнення з вантажівкою, то він – з доволі забезпеченої сім'ї.

Кадри останніх секунд життя

У мережі оприлюднили відео з моментом аварії, котра забрала життя двох молодих дівчат. Кадри зафільмував реєстратор ішої автівки. На них видно, як легковик почав розганятися і на закругленій ділянці дороги вилетів на зустрічну смугу.

Імовірно, це трапилося через мокрий асфальт. Зрештою на повній швидкості машина влетіла правим боком у сміттєвоз. На записі чути гучне ревіння двигуна Mitsubishi Еvolution, а також видно, як легковик на шаленій швидкості обганяє іншу автівку.

Дивіться момент зіткнення легковика зі сміттєвозом у Дніпрі / Дивіться відео Vgorode

Людей з понівеченого авто довелося деблокувати спецзасобами / Дивіться відео ДСНС

Людей з авто довелося вирізати