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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ДТП у Кривому Розі: поіменний список загиблих

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ДТП у Кривому Розі 17 квітня 2018: список загиблих у ДТП
ДТП у Кривому Розі 17 квітня 2018: список загиблих у ДТП / 1kr.ua

Страшна аварія у Кривому Розі, яка трапилася зранку 17 квітня, забрала життя восьми осіб, ще 21 людина отримала поранення. У ЗМІ опублікований попередній список загиблих.

Як відомо, аварія у Кривому Розі сталася о 5:50 17 квітня за участю легкового автомобіля Mazda, маршрутки та автобуса підприємства "ArcelorMittal".

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Список загиблих в аварії у Кривому Розі опублікував місцевий сайт "Первый городской":

1. Михайло Кукленко, загинув від травм на 57-му році життя.

2. Марина Соловей загинула на місці, вік невідомий.

3. Ігор Шкіров, загинув на місці ДТП.

4. Алла Коротич, 57 років, проживала у Кривому Розі, працювала на "ArcelorMittal Кривий Ріг".

5. Сергій Рак, 39 років, загинув на місці. Проживав у Кривому Розі.

6. Олександр Махінов, 36 років, помер на місці від отриманих травм. Був зареєстрований у Києві.

7. Андрій Славін, 40 років, працював на "ArcelorMittal Кривий Ріг".

8. Людмила Стешенко, загинула на місці.

Також стало відомо, що відеокамера, встановлена у середній школі №4, зафіксувала рух автомобіля Mazda. Запис передали у прокуратуру для визначення швидкості руху іномарки.

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Теги: Новини України Аварії та ДТП ДТП у Кривому Розі Жертви Новини Кривого Рогу
Джерело: 24 Канал
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