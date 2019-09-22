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      ДТП НА ОДЕСЬКІЙ ТРАСІ ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Аварія на одеській трасі: в автоцистерни могло тріснути колесо – версія соцмереж

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      Аварія на одеській трасі
      Аварія на одеській трасі / "Одеський кур'єр"

      В автоцистерни, що зіткнулася із переповненою маршруткою на одеській трасі, могло тріснути колесо. Це зумовило те, що вантажівка вилетіла на зустрічну смугу.

      Таку версію зараз активно поширюють користувачі соцмереж. Так, у Telegram-каналі "Курс Одеса" оприлюднили переписку з сином одного з одеських маршрутників. Той наполягає на саме такій версії подій.

      Читайте також: У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб: усе, що відомо наразі

      Не було там ніякого узбіччя і всього решта. Слідчий встановив, що у водія вантажівки тріснуло колесо і його кинуло на зустрічну смугу. Ця інформація – від водіїв 52-го маршруту, її вони отримали від слідчого, який був на місці аварії,
      – пише він.

      Чоловік додає: маршрутники відгукуються про загиблого водія маршрутки виключно добре. Кажуть, що хлопець був дуже ввічливим та адекватним, нікому не грубіянив та не перевищував швидкості.

      переписка ДТП одеська траса аварія жертви
      Ось, що пишуть про ДТП на одеській трасі та її причини

      Працював він на різних маршрутах. У злощасний день підміняв іншого водія. На цьому маршруті їздив лише другий день.

      Що відомо про смертельну ДТП під Одесою?Смертельне зіткнення маршрутки та вантажівки з цистерною, що, імовірно, перевозила мастило, сталося близько 14 години в Овідіопольському районі між селами Нова Долина і Прилиманське. 9 осіб загинули на місці та ще 4 постраждали. Поліція ще встановлює всі деталі інциденту, попередньо – винуватцем ДТП вважають водія автоцистерни. Його вже затримали.

      За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальну справу – "стаття про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб".

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП ДТП на одеській трасі Новини Одеси Жертви
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