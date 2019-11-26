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      Аварія танкера біля Одеси: судно працювало нелегальною морською заправкою

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      Затонулий біля Одеси "Танкер" працював нелегальною морською заправкою / facebook.com/egor.firsov

      Танкер "Делфі", який 21 листопада зазнав аварії біля узбережжя Одеси, працював у відкритому морі нелегальною заправною станцією. Про судно, яке може проводити незаконні операції у відкритому морі, ще до аварії знали всі служби, які контролюють цей район Чорного моря.

      Власник танкера "Делфі" може від нього відмовитись, бо судно працювало в морі як нелегальна заправна станція. Про це мовиться в сюжеті ТСН з посиланням фахівців транспортної галузі.

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      На такі заправки зазвичай зливають "чорне" паливо, яке зекономили буксири чи вкрали їхні капітани. Таке паливо можна зливати на подібні чорні заправки,
      – розповів фахівець транспортної галузі Олександр Захаров.

      Він пояснив, що в Україні ціна палива для кораблів найвища серед сусідніх країн Чорного моря. Тому суднам у морі вигідніше було заправлятися з танкера "Делфі" і за готівку.

      "Якщо є схема, то власник знаходить діряве судно і використовує його та до тих пір, поки його не викине на берег", – додав Захаров.

      Морська охорона ще 16 листопада дізналася про те, що "Делфі" може проводити незаконні операції у відкритому морі. Танкер у цей час перебував поблизу територіальних вод України. Але прикордонники все одно вирішили висадити на судно оглядову групу. Незаконного палива на борту не виявили.

      Проте оглядова група з'ясувала, що документи судна мають певні порушення, судно в занедбаному стані і може становити певну навігаційну та екологічну загрозу. Цю інформацію передали правоохоронцям, а також адміністрації портів та держслужбі морського і річкового транспорту. Однак за 5 діб, коли й почався шторм, ніхто з представників цих служб так і не піднявся на облавок танкера.

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      "Бачили, що судно некероване. Але чому нічого не було прийнято для порятунку? Був пригнаний буксир з Очакова, але не з тим тросом, який потрібен. Він лопнув моментально", – розповів фахівець транспортної галузі.

      Після того, як танкер викинуло на пляж, екіпаж урятували, але саме судно щодня затягує в пісок. Усі відповідальні за морську безпеку служби тепер думають, що робити з цим танкером. А поліція розслідує справу і паралельно шукає судновласника.

      Що відомо про аварію танкера "Делфі"? 21 листопада через потужний вітер у Чорному морі біля берегів Одеси зірвало з якоря танкер "Делфі" під прапором Молдови. Рятувальники та приватний буксир намагалися евакуювати екіпаж судна, однак люди відмовилися покидати танкер. Рятувальній операції заважали також потужний ураган та хвилі висотою у 2-3 метри. Наступного дня членів екіпаж все ж вдалося врятувати, обійшлося без жертв.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Водний транспорт Аварії та ДТП Новини Одеси Чорне море Надзвичайні ситуації Пальне
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