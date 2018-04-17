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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Аварія у Кривому Розі: сім'ї загиблих і постраждалих в ДТП отримають по 100 тис грн

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ДТП у Кривому Розі
ДТП у Кривому Розі / Прес-служба поліції

Вранці 17 квітня у Кривому Розі сталась жахлива ДТП у якій загинуло восьмеро осіб, ще понад 20 зазнали поранень.

У вівторок, 17 квітня, приблизно о 6 ранку на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО зіткнулися легковий автомобіль Mazda, маршрутка №261, яка їхала з 95-го кварталу на Соцмісто, та автобус, який перевозив співробітників підприємства "АрселорМіттал".

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За останніми даними, загинуло 8 осіб, 21 людина постраждала. 15 з них були госпіталізовані – четверо у важкому стані.

Більшість із загиблих були працівниками Криворізького гірничо-металургійного комбінату ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

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У прес-службі підприємства висловили співчуття сім’ям загиблих і повідомили, що їм буде виділена фінансова допомога у розмірі по 100 тисяч гривень.

Компанія із щирим жалем повідомляє, що внаслідок масштабної дорожньо-транспортної пригоди у Кривому Розі загинуло 8 осіб і травмована 21 особа, серед яких більшість – працівники ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг". Керівництво ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" ухвалило рішення про виділення фінансової допомоги сім'ям загиблих і постраждалих працівників,
– йдеться у повідомленні прес-служби компанії.

Родини загиблих робітників ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" отримають по 100 тисяч гривень. Підприємство також погодилось взяти на себе усі витрати, пов'язані з похованням загиблих.

У компанії також повідомляють, що наразі забезпечують повну медичну підтримку та супровід психологів постраждалим та їхнім близьким.

Для родичів постраждалих у ДТП в Кривому Розі відкрита "гаряча лінія": +38 067 828 06 72.

Дивіться відео про ДТП у Кривому Розі 17 квітня:

Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви ДТП у Кривому Розі Новини Кривого Рогу
Джерело: 24 Канал
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