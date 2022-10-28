У Парагваї літак втратив двигун і ніс під час польоту: моторошне відео аварії прямо з борту

У Парагваї пасажирський літак здійснив аварійну посадку. Під час польоту літак авіакомпанії Latam втратив передню частину фюзеляжу та один із двигунів.

Літак здійснював рейс пізно ввечері 26 жовтня зі столиці Чилі Сантьяго до Асунсьйона в Парагваї. Під час польоту через несприятливу погоду літаку довелося приземлитися в аеропорту в Бразилії.

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Пасажири зняли відео, коли літак потрапив у шторм

Через декілька годин літак знову відправився у Парагвай. Саме під час польоту в Асунсьйон повітряне судно потрапило в сильний шторм.

Літак приземлився з одним двигуном, зруйнованим носовим корпусом та розбити лобовим склом. Пасажири та екіпаж дивом не постраждали. Повідомляється, що на борту літака було від 48 до 50 людей.

Також у мережі опублікували відео з борту літака, який потрапив у шторм. Через сильну турбулентність літак сильно кидало, що спричинило паніку серед пасажирів.

За даними авіакомпанії, причина поломки – сильна гроза, в яку потрапив літак.

"Погодні умови на маршруті вплинули на переліт та пошкодили повітряне судно", – заявили у Latam.

Пошкодження літака / Фото ABC Color

Фелікс Канадзава, директор Національного управління цивільної аеронавтики, заявив місцевій радіостанції, що буде розпочато розслідування того, що сталося під час польоту.

Дві авіатрощі в Росії

У жовтні в Росії сталися відразу дві авіакатастрофи з військовими літаками. Спершу 17 жовтня в Єйську розбився військовий літак Су-34 і впав на житловий будинок. Через аварію Су-34 загинуло щонайменше 15 людей.

Ще одна авіатроща сталася 23 жовтня в російському Іркутську. Там розбився винищувач Су-30, який також впав на житловий будинок.

Унаслідок авіакатастрофи в Іркутську відомо про загибель обох пілотів, один з яких родом з України.

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