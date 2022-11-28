На Львівщині вводять аварійні графіки відключення світла: планові не діють

Після останньої масованої ракетної атаки 23 листопада в Україні знову виникли серйозні проблеми з електропостачанням. У деяких регіонах повертаються до аварійних графіків включення світла.

У понеділок, 28 листопада, повідомили, що на Львівщині запроваджують аварійні відключення, які охоплюють більшість споживачів. Наразі графіки не діють.

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Графіки відключень не діють

У "Львівобленерго" зазначають, що Україні не вдалося стабілізувати ситуацію з дефіцитом потужності, тому на Львівщині продовжуються аварійні відключення відповідно до обсягів, які визначені розпорядженнями "Укренерго".

Графіки відключень, які були оприлюднені раніше – нині не діють. Натомість під аварійні відключення потрапляють більшість споживачів Львівщини, окрім об'єктів критичної інфраструктури.

У зв’язку із важкою ситуацією в енергосистемі з переліку критичної інфраструктури вже вилучені низка об'єктів — такі як поліклініки, котельні, станції зв'язку, установи юстиції та правоохоронні органи тощо,

– йдеться у повідомленні.

Що відомо про аварійні відключення на Львівщині

Орієнтовно разова відсутність електроенергії складатиме 8 годин, далі протягом 4 годин світло буде. Після цього знову очікується відключення на 8 годин.

Українців закликають використовувати електроенергію лише для найнеобхідніших потреб. Також просять не вмикайте потужні прилади, без яких можна обійтись – духовки, порохотяги, бойлери, посудомийні машини та інші.

На жаль, аналогічна ситуація з відключеннями є багатьох регіонах України. Наразі це єдиний варіант врятувати українську енергосистему.

Голова Львівської військової адміністрації розповів Максим Козицький також наголосив на тому, що жителям області необхідно максимально економно використовувати електроенергію.

Такі труднощі не лише у Львівській області, а по всій Україні. Прохання не забувати, що наші енергетики цілодобово працюють над усуненням проблем,

– заявив він.

Головне про останню масовану атаку 23 листопада

Російські окупанти 23 листопада завдали масованого ракетного удару по критичній інфраструктурі України. Наслідком ворожих обстрілів став блекаут.

Загарбники випустили близько 70 ракет. Зокрема, "прильоти" зафіксували у Києві, Харкові, а також на Львівщині та Вінниччині.

Через російські ракетні удари від української електромережі відключилися Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

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