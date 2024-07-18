У двох областях України вводять екстрені відключення світла

В Україні продовжує зберігатися дефіцит електроенергії через недостатню кількість потужностей. Тож внаслідок цього подекуди доводиться застосовувати екстрені відключення світла.

На жаль, аварійні відключення прогнозують для Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Про це повідомили у ДТЕК та Кіровоградській ОВА.

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У двох областях застосують екстрені відключення

Як повідомили у ДТЕК, Укренерго вводить екстрені відключення у Дніпропетровській області. Там також нагадали, що під час подібних непередбачуваних обмежень графіки стабілізаційних відключень можуть не діяти.

"Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб стабілізувати ситуацію", – додали у ДТЕК. Водночас внаслідок неочікуваного перевантаження аварійні відключення охопили й Кіровоградську область.

З 14:21 за наказом НЕК Укренерго у зв'язку з перевантаженням основного обладнання НЕК Укренерго по всій території Кіровоградської області вводиться графік аварійних відключень електроенергії,

– написали у місцевій ОВА.

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо в нашому телеграм-каналі . Підписуйтеся, щоб дізнаватися про все першими.

Незадовго до цього стало відомо, що на двох енергооб'єктах з ладу вийшло обладнання. Через це для 11 областей відключення стануть жорсткішими. За даними Укренерго, посилені обмеження будуть застосовуватися у місті Київ, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.