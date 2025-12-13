Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони міста Кривий Ріг Олександра Вілкула.
Що відомо про аварійне знеструмлення у Кривому Розі?
Олександр Вілкул написав, що вночі відбулося аварійне відключення від електрики по високовольтних лініях всіх об'єктів критичної інфраструктури.
Щодо води – йде напресовка, виходимо на робочий тиск, будуть проблеми на верхніх поверхах, особливо у Центрально-Міському та Тернівському районах,
– зазначив посадовець.
Вілкул зазначив, що схожа ситуація відбувається з великими котельнями всіх теплопостачальних підприємств.
"Є серйозні гідроудари, триває обстеження територій. Найважча ситуація на житловому масиві ПівдГЗК, район дії 6-ї котельні Теплоцентралі. Усі працюють", – наголосив голова Ради оборони міста Кривий Ріг.
Водночас він зауважив, що вночі у Криворізькому районі обстрілів не було.
Де росіяни били по енергетиці останніми днями?
Російські загарбники 12 грудня завдали чергового удару по підстанції в Одеській області. У ДТЕК повідомили, що це вже двадцята підстанція, яка зазнала значних пошкоджень через обстріл.
Того ж дня російська армія понад шість годин поспіль атакувала безпілотниками одну з державних вугледобувних шахт України. Внаслідок близько 18 влучань сталася пожежа, двоє працівників були поранені.
Водночас прем'єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що Кабмін працює над тим, щоб тривалість відключень світла була скорочена. Втім, як можна зрозуміти, ідеться про звичайних споживачів.