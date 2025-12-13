Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Ради оборони міста Кривий Ріг Олександра Вілкула.

Що відомо про аварійне знеструмлення у Кривому Розі?

Олександр Вілкул написав, що вночі відбулося аварійне відключення від електрики по високовольтних лініях всіх об'єктів критичної інфраструктури.

Щодо води – йде напресовка, виходимо на робочий тиск, будуть проблеми на верхніх поверхах, особливо у Центрально-Міському та Тернівському районах,

– зазначив посадовець.

Вілкул зазначив, що схожа ситуація відбувається з великими котельнями всіх теплопостачальних підприємств.

"Є серйозні гідроудари, триває обстеження територій. Найважча ситуація на житловому масиві ПівдГЗК, район дії 6-ї котельні Теплоцентралі. Усі працюють", – наголосив голова Ради оборони міста Кривий Ріг.

Водночас він зауважив, що вночі у Криворізькому районі обстрілів не було.

Де росіяни били по енергетиці останніми днями?