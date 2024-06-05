У 12 областях України ввели аварійні відключення: у яких саме

Увечері 5 червня у 12 областях України ввели аварійні відключення світла. Ці області перевищили ліміт споживання електроенергії.

Через це наразі графіки стабілізаційних відключень у 12 областях не діють. У яких областях наразі діють аварійні відключення – читайте у матеріалі 24 Канал.

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У 12 областях ввели аварійні відключення

В Укренерго зазначили, що через перевищення лімітів споживання з 20:40 компанія змушена

застосувати аварійні відключення у Харківській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській областях.

Можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури,

– наголосили в Укренерго.

Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання.

Яка ситуація з аварійними відключеннями по областях

Львівська область

У "Львівобленерго" зазначили, що через перевищення ліміту потужності у Львові та області введені аварійні відключення, відповідно до НЕК "Укренерго". Тому в обленерго просять ощадливо користуватися електроенергією, аби запобігти новим знеструмленням.

Прикарпаття

Прикарпатські ЗМІ повідомили, що через перевищення ліміту на Прикарпатті від НЕК "Укренерго" надійшли вказівки ввести графіки аварійних вимкнень для 4 з 10 черг.

У медів нагадали, що графіки аварійних відключень не мають визначеної тривалості та скасовуються лише після відповідної вказівки. У зв'язку з цим енергетики вкотре закликають до заощадження.

Черкаська область

У пресслужбі "Черкасиобленерго" розповіли, що по Черкаській області о 20:52 частково застосовані графіки аварійних відключень. Це зробили за командою НЕК "Укренерго".

"Потреба у заощадженні електричної енергії залишається вкрай необхідною, тому просимо споживачів, максимально зменшити використання електроприладів. Це допоможе профільним службам якнайшвидше збалансувати роботу енергосистеми", – повідомили в пресслужбі.

Як пояснили в "Черкасиобленерго", час на застосування графіків аварійних відключень складає до 15 хвилин. При цьому здійснюється відключення як юридичних, так і побутових споживачів.

Водночас спрогнозувати момент, коли виникне необхідність застосувати спеціальні графіки аварійних відключень та графіки аварійних відключень неможливо.

Чернігівська область

В АТ "Чернігівобленерго" зазначили, що 5 червня о 20:52 надійшло розпорядження про застосування на всій території Чернігівщини 1 та 2 черги графіків аварійного відключення електропостачання, що стосуються побутових і непобутових споживачів. Причина – дефіцит електроенергії в мережі.

Кожен споживач може з'ясувати для себе, до якої черги він належить, знайшовши свою адресу у таблиці. Пікові години споживання електроенергії – з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. В цей час варто обмежити споживання електроенергії.

Сумська область

В АТ "Сумиобленерго" розповіли, що за вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені Графіки аварійних відключень.

Наразі аварійно вимкнені споживачі 1, 2 і 3 черг. Перевірити свою чергу відключень (ввівши власну адресу) можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам" – "Відключення" в момент відключення.

Фахівці "Сумиобленерго" роблять усе можливе для стабілізації ситуації.

Кіровоградська область

Міський голова міста Олександрія Сергій Кузьменко розповів, що із 20:00 5 червня додатково до графіків погодинних відключень вводяться графіки аварійних відключень.

Такий наказ по Кіровоградській області оприлюднило Укренерго через перевищення граничних величин споживання,

– пояснив він.

За словами мера Олександрії, це необхідний крок, щоб уникнути перевантаження мереж та збалансувати енергосистему. Цей графік запроваджується в екстреному порядку, тому попередньо оприлюднити його неможливо.

Одеська область

В ДТЕК "Одеські електромережі" повідомили, що на Одещині ввели екстрені відключення світла. Графіки погодинних відключень не діють.

У повідомленні компанії зазначено, що екстрені відключення ввели за розпорядженням Укренерго через складну ситуацію енергосистемі, спричинену російськими обстрілами. Графіки погодинних відключень у цей час не діють.

"Ми вимушені застосовувати їх без попередження через складну ситуацію в енергосистемі країни, спричинену постійними ворожими обстрілами. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень, графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють", – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Раніше в ДТЕК повідомили, що 6 червня в Одеській та ще низці областей діятимуть стабілізаційні відключення світла.