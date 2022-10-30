Ситуація з електроенергією в Україні покращилася: де 30 жовтня не буде світла

В Україні продовжують усувати наслідки ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Розповідаємо, в яких населених пунктах 30 жовтня не буде світла і чому.

Передовсім 24 канал зауважив, що українці продовжують прислухатися до закликів "Укренерго". Тож рівень споживання електроенергії суттєво знизився, що дозволяє мінімізувати аварійні відключення світла.

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Українці заощаджують електроенергію

В "Укренерго" зазначили, що зранку 30 жовтня зафіксували зменшення споживання електроенергії на 2,6% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього дня. Також менше використовували електроприлади ввечері 29 жовтня.

У години вечірнього навантаження, згідно з даними компанії, навантаження на мережу знизилося у:

Києві на 6,2%;

Київській області – 3,3%;

Черкаській області – 17,8%;

Харківській області – 7,0%;

Чернігівській області – 5,9%.

Але не минулося й без відімкнення світла в Україні. На це впливали низка чинників. Зокрема й атаки населених пунктів ворогом 30 жовтня.

Світло відсутнє у Рівному

Про це об 09:38 повідомив мер міста Олександр Третяк. Він зазначив, що електропостачання відсутнє у центрі міста, а також у районах Грабника та "Рівнеобленерго". Водночас він не зазначив, чи буде відсутнім світло 4 години, чи більше. Станом на 13:00 жодної додаткової інформації щодо електроенергії у місті не надходило.

Частина Енергодара залишалася без світла

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що російські військові почали ранок неділі 30 жовтня з провокацій. Вони обстріляли промислову зону. Внаслідок цього пошкоджень зазнала одна з місцевих підстанцій.

Орлов додав, що більша частина міста залишилася без світла через атаку ворога. За його словами, це відбувається не вперше, адже окупанти цілеспрямовано атакують підстанції. Нагадаємо, що в Енергодарі розташована Запорізька АЕС. Її ворог використовує для шантажу та погроз як України, так і всього світу.

Чи вимикатимуть світло у Києві

Під час телемарафону генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко прокоментував можливе відключення світла у столиці під час телемарафону. За його словами, 30 жовтня навряд чи варто очікувати на те, що електроенергії не буде у Києві. Причиною цього є той факт, що зазвичай у неділю навантаження на мережу, як правило, найнижче.

Сьогодні вже другий день відключень немає. Погода тепла, а в неділю зазвичай споживання найнижче за весь тиждень. Думаю, ввечері відключень не буде. Наразі енергетичної тривоги немає,

– наголосив він.



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Нагадаємо, що мешканців Харківщини готують до відключення електроенергії. Як зазначив глава ОВА Олег Синєгубов, з 31 жовтня область поділять на 12 черг, а самі відключення проводитимуть з 07:00 по 22:00. Триватиме знеструмлення кожної черги по 3 години.

За його словами, відключень не планують проводити у деокупованих населених пунктах Харківщини. Також індивідуально пропрацьовують питання з підприємствами, які не можуть зупиняти свою роботу.

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