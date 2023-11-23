У мережі пишуть про аварійні відключення світла у Києві: що кажуть у ДТЕК

Мережею активно ширяться повідомлення. У них пишуть, що у Києві буцімто аварійні відключення світла. На це оперативно відреагували у ДТЕК.

У компанії вирішили зробити офіційне звернення, щоб мешканці і гості Києва не тиражували дезінформацію. У ДТЕК підкреслили, що інформація про аварійні відключення світла не відповідає дійсності.

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Закликали перевіряти інформацію

Сьогодні частина ЗМІ, телеграм-каналів та окремих блогерів оприлюднили інформацію, ніби ДТЕК попереджає щодо аварійних відключень в столиці,

– зазначають у ДТЕК.

У компанії додали, що раніше 23 листопада повідомляли, що через негоду переходять у посилений режим роботи. І що у разі виникнення локальних аварій, готові ліквідовувати їх наслідки оперативно.

Водночас у ДТЕК підкреслюють, що ймовірні локальні аварії не означають, що будуть аварійні відключення у столиці. Відтак, українців попрохали перевіряти інформацію, яку отримують з різних джерел, в офіційних. Це дозволить не тиражувати дезінформацію і не піддаватися паніці.

Зауважимо, що раніше в Укренерго звернулися до українців. У відомстві зазначили, що споживання електроенергії зростає, а у системі – дефіцит.

До чого закликають українців

Передовсім зазначають, що внаслідок зниження температури українці використовують більше електроенергії. Внаслідок цього і стався дефіцит у нашій енергосистемі.



Варто розуміти рівень споживання електроприладів / Інфографіка 24 Каналу

Зазначають, що дефіцит електроенергії зафіксували ще вчора, 22 листопада. Відтак, нашій державі довелося звернутися до сусідніх країн, щоб нам надали аварійну допомогу. Мовиться про Румунію, Словаччину та Польщу.

Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години,

– сказали в Укренерго.

Водночас у відомстві зазначили, що Диспетчерський центр Укренерго наразі займається пошуком можливості покрити дефіцит. Також в Укренерго зазначили, що наразі не прогнозується відключення споживачів.