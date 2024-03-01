Біля Авдіївки посилюється ритм боїв: у Третій штурмовій розповіли про опір новій тактиці ворога
Джерело:Максим Жорін
На Авдіївському напрямку російські війська змінили тактику бойових дій. Окупанти посилюють тиск на українських захисників, але ті тримають оборону.
Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін 1 березня повідомив про нові виклики на фронті. Ворог змінив тактику, але українські військові стійко тримають оборону, постійно відбиваючи атаки окупантів.
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Що відбувається на Авдіївському напрямку
"Вони зараз тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки. Звісно, що тактика ворога змінилась, бо не можна воювати однаково в полі, в лісосмузі та в міській забудові", – пише військовий.
За словами Жоріна, хоч і характер дій відрізняється, проте загальна стратегія ворога залишається незмінною: воює величезна кількість піхоти, яку підсилює авіація, артилерією та інша техніка.
Для нашої бригади, з моменту, як нас завели на цей напрямок, в цілому мало що змінилось – ми постійно в боях, або відбиваємо штурми, або реалізовуємо власні контратакуючі дії,
– додав заступник командира 3 ОШБр.
Попри часткову зміну тактики противника, українські захисники продовжують адаптуватися до нових умов ведення боїв. Відбиваючи штурми та реалізуючи контратаки, вони демонструють непохитну волю та готовність до захисту своєї землі.
Більше про ситуацію на фронті
- Авдіївка, розташована за 13 кілометрів від Донецька, довгий час перебувала на лінії фронту. Від жовтня 2023 року місто зазнавало інтенсивних штурмів з боку російських військ, що використовували колони техніки для наступу.
- "Великий наступ" ворога на Авдіївку досягнув апогею на початку лютого 2024 року, коли почалися міські бої. Українські війська, зокрема 3-тя штурмова бригада, відбивали атаки, намагаючись утримати населений пункт під контролем.
- Однак 17 лютого через ризик оточення міста українське військове командування ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки. На той момент в населеному пункті залишалося 926 жителів.
- Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський оголосив про виведення військ 17 лютого, а вже 18 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій підтвердив завершення цієї операції.
- Після захоплення Авдіївки російські війська продовжили наступ, внаслідок чого ЗСУ змушені були відступити від декількох навколишніх сіл.
- Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський пояснював, що окупанти мають локальні успіхи на Авдіївському напрямку, але ситуація залишається динамічною і непередбачуваною, що вимагає постійної уваги та адаптації з боку українських військових.