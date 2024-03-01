Біля Авдіївки посилюється ритм боїв: у Третій штурмовій розповіли про опір новій тактиці ворога

На Авдіївському напрямку російські війська змінили тактику бойових дій. Окупанти посилюють тиск на українських захисників, але ті тримають оборону.

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін 1 березня повідомив про нові виклики на фронті. Ворог змінив тактику, але українські військові стійко тримають оборону, постійно відбиваючи атаки окупантів.

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Що відбувається на Авдіївському напрямку

"Вони зараз тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки. Звісно, що тактика ворога змінилась, бо не можна воювати однаково в полі, в лісосмузі та в міській забудові", – пише військовий.

За словами Жоріна, хоч і характер дій відрізняється, проте загальна стратегія ворога залишається незмінною: воює величезна кількість піхоти, яку підсилює авіація, артилерією та інша техніка.

Для нашої бригади, з моменту, як нас завели на цей напрямок, в цілому мало що змінилось – ми постійно в боях, або відбиваємо штурми, або реалізовуємо власні контратакуючі дії,

– додав заступник командира 3 ОШБр.

Попри часткову зміну тактики противника, українські захисники продовжують адаптуватися до нових умов ведення боїв. Відбиваючи штурми та реалізуючи контратаки, вони демонструють непохитну волю та готовність до захисту своєї землі.

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