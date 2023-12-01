Особисте рішення Путіна, – Барабаш сказав, як змінилася тактика наступу росіян на Авдіївку

На Авдіївському напрямку ситуація залишається дуже складною. Головна мета російських військових залишаються незмінною – оточити Авдіївку.

Російські окупанти перейшли до нової тактики, яка вказує на серйозність їхніх намірів. Про це 24 Каналу розповів очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, зауваживши, що суттєвих успіхів біля Авдіївки у росіян поки немає.

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Наказ Путіна

Ворог не полишає ні бажання, ні спроб взяти Авдіївку взяти за будь-яку ціну. Ані людей, ані техніки при цьому не рахують.

За останній тиждень вони йдуть у лобові штурми, це говорить про те, що їм справді дана така команда. Очевидно, рішення не приймали військові, а, мабуть, особисто Путін, що Авдіївка має бути взята,

– наголосив Віталій Барабаш.

Усіма своїми діяти російські окупанти показують, що хочуть навіть зайти в місто. Хоч при цьому вуличні бої їм вдаються дуже складно, але команду виконуватимуть попри все, чого б це їм не вартувало.

Від 10 жовтня, коли почалось загострення на Авдіївському напрямку, карта бойових дій майже не змінилась.

"У російських генералів, дивлячись на Авдіївку, з'явиться бажання все ж це кільце замкнути. Вони почали цю стратегію реалізовувати, а зважаючи на те, що у них на всіх інших напрямках є проблеми, та й у самій Росії їх багато, якісь "побєди" треба", – пояснив Барабаш.

До того ж у Росії невдовзі почнуться передвиборчі кампанії. Тож Владіміру Путіну здалося, що саме Авдіївка найближча до "пабєди", яка йому треба.

Віталій Барабаш про наказ оточити Авдіївку: дивіться відео

Втрати росіян шалені

Як і з початку повномасштабної війни, очікування росіян розбилися об жорстоку реальність. Збройні Сили України знову зламали їхні плани.

Вони думали, що це буде легенька прогулянка на Авдіївку. Коли почалося це загострення, вони взагалі колонами їхали, як на парад,

– розповів очільник Авдіївської МВА.

Однак, знову ж, сталося не так, як гадалося, і тепер втрати росіян на Авдіївському напрямку, в рази більші, ніж на всіх інших. Зокрема, ніж на Бахмутському напрямку.

"Навіть у перехопленнях та полонені розповідають, що Бахмут був пеклом, але Авдіївка є безпросвітним пеклом", – додав Барабаш.

Росія втрачає живу силу на Авдіївському напрямку