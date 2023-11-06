Просунулися на кількасот метрів, а втратили дивізію: чому росіяни вчепились за Авдіївку

У Генштабі ЗСУ заявили що за минулий тиждень українські захисники відбили 90 атак ворога біля Авдіївки. Окупанти зазнають великих втрат, але вже четвертий тиждень, як вони активізувалися та намагаються оточити місто.

Бої за Авдіївку набули політичного сенсу. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що росіянам не вдалося перемогти Україну, тому вони прагнуть виконати хоча б мінімальне завдання – вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

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Яка ситуація в районі Авдіївки

Авдіївка та Бахмут – є "воротами" для виконання цього завдання, але за місяць активних боїв окупанти не змогли нічого завоювати. Місто має для них важливе значення, адже сам Владімір Путін наказав його захопити.

Цар сказав брати, а йому ніхто відмовити не може. Так у Росії все побудовано,

– підкреслив Петро Черник.

Він додав, що за майже 4 тижні росіяни не просунулись навіть на бойові порядки прориву батальйонів. Механізований полк згідно з їхніми оперативно-тактичними показниками має проривати 3 на 5 кілометрів – це батальйонні тактичні порядки.

Військовий експерт про ситуацію біля Авдіївки: дивіться відео

Вони просунулися на кількасот метрів, а втратили дивізію, більше ніж 12 тисяч людей точно втратили. Наразі важко, дошкульно, боляче, але таки по-нашому,

– зауважив військовий експерт.

Росіяни наступають на Авдіївку: що відомо