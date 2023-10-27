Окупанти влізли у пастку: чому продовжують штурмувати Авдіївку попри шалені втрати

Загарбники продовжують наступати на Авдіївку. Та основна мета ворога – політична.

Про це 24 Каналу заявив військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що окупантам треба якась "перемога" для внутрішнього глядача та виборця.

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"Дуже важлива це інформація для Заходу, для наших союзників. Бо Росія задіяла, мені здається, безмежну кількість своїх так званих "консерв", які вмовляють почати переговори "тут і зараз". Без звільнення українських територій сідати за стіл переговорів та укладати якесь перемир'я", – наголосив Сазонов.

Чого хоче Путін

Президент країни-агресорки тим часом каже, що український контрнаступ буцімто вже "зупинився". Тому, мовляв, треба починати переговори. Так очільник Кремля хоче донести західним партнерам, що українська держава буцімто "неспроможна наступати" і тому треба тиснути на Київ щодо переговорів.

Аргументів немає. Як аргумент може пред'явити що завгодно – Авдіївку, якесь інше місто, яке знають. "Бачите, ми наступаємо, ініціатива вже в нас, Україна не наступає, Україна здає позиції. Давайте вже з позиції сили з ними розмовляти". Це його тезис для західних партнерів,

– сказав політолог.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться відео

Шалені втрати ворога

Саме тому росіяни й хочуть захопити Авдіївку. За словами військовослужбовця ЗСУ, було два міста, де окупанти зазнали шалених втрат. У Бахмуті ворог втратив значну кількість особового складу, а поблизу Вугледара – багато техніки.

"Авдіївка вже зрівняла і те, і те. Техніки, мабуть, більше, ніж під Вугледаром втратили за два тижні. По особовому складу теж дуже-дуже багато. Зараз росіяни в Авдіївці у цій пастці", – додав Кирило Сазонов.

4 листопада в Росії відзначають "День народної єдності". А росіяни люблять символізм. Тому окупанти й кидають у бій все, аби лише взяти Авдіївку.

"Бахмут цілком не взяли, але вони надірвалися. В Авдіївці буде теж саме – вони надірвуться", – сказав політолог.

Що відбувається на Авдіївському напрямку