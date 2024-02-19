Тут було саме пекло боїв: показуємо, де розташована Авдіївка на карті

Українські військові були змушені відійти від своїх позицій в Авдіївці. Зараз росіяни намагаються просуватись і далі на цьому напрямку.

Під час штурмів Авдіївки загинуло 47 тисяч росіян, наші військові стійко тримали оборону, попри спроби ворога оточити населений пункт, але були змушені відійти на укріплені позиції. Де Авдіївка розташована на карті та що там відбувається тепер – читайте у тексті 24 Каналу.

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Що відбувається на Авдіївському напрямку

Попри те, що росіяни досягли своєї цілі – захопили Авдіївку, вони не зупиняються. За картою Deepstatemap можна зробити висновок, що вони рухаються у напрямку села Ласточкине та Сєверне на цьому ж напрямку.

Що відбувається в Авдіївці: дивіться на карті

Від жовтня 2023 року в Авдіївці коїлося справжнє пекло. Перед відходом наших військових з'явилась інформація, що співвідношення кількості боєприпасів один до десяти. Зокрема, навіть президент США Джо Байден визнав, що ЗСУ відійшли від цього населеного пункту через брак боєприпасів.

Станом на 19 лютого наші бійці повністю закінчили вихід з Авдіївки.

Чому Авдіївка важлива для росіян

Аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що захоплення цього населеного пункту має більш політичне та ідеологічне значення, аніж стратегічне, адже звідти не відкриваються шляхи для широкого наступу на інші території.

Всі цифри втрат росіян посилаються на техніку, яка потрапила на фото чи кадри з відео. Тобто підрахувати втрати ворога можна тільки приблизно.

Загалом, на фото чи відео потрапили 666 знищених російських одиниць техніки. Тобто за захоплення цього населеного пункту Росія заплатила високу ціну.

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