Бої за Авдіївку: Буданов сказав, скільки бійців опинилися в полоні

Українські військові вийшли з Авдіївки та закріпились на нових оборонних рубежах. Водночас українське командування повідомило, що певна кількість наших бійців потрапила в полон.

Вихід з міста був надзвичайно важким, а сили противника переважали у декілька разів. Російські пропагандисти одразу написали, що у них в полоні нібито дуже багато бійців ЗСУ, передає 24 Канал.

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Скільки бійців потрапили в полон

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заперечив слова окупантів. Він зауважив, що список військовополонених уже складений, там невелика кількість військовослужбовців Сил оборони.

Мені просто треба подивитися, цифра невелика. Це ніякі не тисячі, і не сотні,

– наголосив Буданов.

Раніше видання The New York Times написало, що у полон ворога нібито потрапили 1000 українських захисників. Цю інформацію одразу спростував речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій. За його словами, матеріал журналістів був необґрунтований, а автори публікації поширили російський наратив.

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