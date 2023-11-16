Скільки ще хвиль наступу може бути на Авдіївку: Коваленко оцінив підготовку росіян

Окупанти продовжують штурмувати Авдіївку й націлюються саме на коксохімічний завод. Вони не шкодують ніяких ресурсів, щоб виконати завдання Владіміра Путіна.

Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що окупанти готуються до третьої хвилі штурмів Авдіївки. Наразі для цього накопичують резерви.

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Наскільки підготовлений ворог

Росіяни готують свою механізовану складову, а в боях переважно використовують піхоту. За словами Олександра Коваленка, вони намагаються закріпитися на правій стороні залізничної дороги – майже впритул до села Степове. Російські військкори повідомляють, що в ньому вже йдуть бойові дії, але це не так. Окупантам ніяк не вдається закріпитися.

Окупанти також намагаються зайти на коксохімічний завод для того, щоб створити більш сприятливі умови для прориву під час наступу. Якщо говоримо про третю хвилю наступу, то вони намагатимуться йти з південного напрямку на північ,

– розповів військово-політичний оглядач.

На його думку, росіяни сконцентрували біля Авдіївки значно більший ресурс, ніж під час боїв за Бахмут. Тому ризики просування біля коксохіму, безумовно, є.

Коваленко припустив, скільки ще росіяни штурмуватимуть Авдіївку: дивіться відео

"Авдіївка – це складніша історія, ніж Бахмут. Росіяни продовжують підтягувати до міста нові й нові підрозділи", – додав Коваленко.

Щодо того, скільки хвиль наступу буде, то можна сказати, що російське військове командування прийняло рішення – захопити Авдіївку за будь-яку ціну. А найкраще зробити це ще до нового року. Тому окупанти концентруватимуть там всі свої сили й робитимуть все для того, щоб це завдання виконати.

Яка ситуація в районі Авдіївки