У ЗСУ одна місія: Генштаб прокоментував можливість відходу від Авдіївки

Російські окупанти продовжують потужний наступ на Авдіївку. Ситуація на цій ділянці фронту надзвичайно складна, втім, українські воїни й надалі відважно боронять місто.

Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов розповів 24 Каналу, що нашим бійцям важливо захистити кожне українське місто чи село. Ба більше, всі розуміють, що кожен клаптик землі в Авдіївці окроплений кров'ю побратимів.

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"Місія Збройних Сил України – це захист української території, незалежності, суверенітету. Також це захист кожного українського містечка, тому немає значення, як це містечко називається – Авдіївка чи якось інакше", – наголосив Андрій Ковальов.

За словами речника, українські військові мають захищати нашу землю та вибити з неї окупантів. Крім цього, варто пам'ятати, що на цій землі пролита кров побратимів. З огляду на це важко говорити про якісь відступи.

Зрозуміло, що з метою збереження життя та здоров'я військовослужбовців ухвалюється рішення про залишення певних позицій. Але я розумію вагу свого слова, тому не можу говорити про будь-які тактичні переміщення підрозділів Збройних Сил,

– зауважив Ковальов.

Він додав, що Президент України правильно висловився про те, що збереження життя та здоров'я кожного військовослужбовця – пріоритет. Також варто усвідомлювати, якому серйозному ворогу сьогодні протистоїть наша країна.

Говорячи про людський ресурс, то навіть з погляду математики ми розуміємо, що протистояти й перемагати можна тільки новітніми технологіями, креативними рішеннями,

– сказав речник Генштабу.

Російські окупанти перетворюють українські міста на руїни з цегли й цементу, тоді просто не залишається захисних споруд, щоб наші військовослужбовці могли тримати позиції та ефективно оборонятися. У таких умовах командири повинні ухвалювати рішення щодо певних тактичних переміщень для того, щоб бійці мали можливість контратакувати та протистояти російським окупантам.

Андрій Ковальов підсумував, що в умовах складної війни збереження життя та здоров'я наших військовослужбовців понад усе. Водночас головне завдання та функція Збройних Сил України – боронити українську землю та українські міста, незалежно від їхніх назв.

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