Стримуємо численні атаки, – Мусієнко розібрав, що відбувається в Авдіївці

Росіяни продовжують спрямовувати максимальну кількість ресурсів на Авдіївський напрямок. Вони заявляють про просування та нібито успіхи на певних ділянках.

Судячи з бойових дій, ворог справді має локальні успіхи. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що вони не впливають на оперативну ситуацію.

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Чи справді є просування росіян

Варто розуміти, що бої, наприклад, за Степове, Новопавлівку, Сеньківку, Андріївку – є боями локального, а не стратегічного значення. Відповідно просування окупантів на 50 – 100 метрів довкола певної будівлі не має оперативного значення.

Відтак, у сьогоднішніх умовах ці бої не призведуть до захоплення Донецької області, Харкова чи Дніпра. Хоча про це часто говорять російські пропагандистські ЗМІ.

Їхні численні атаки стримують. За оцінками міжнародних оглядачів, від жовтня 2023 року ворог втратив понад 14 тисяч живої сили, а до того ж ще техніку, артилерію – це великі втрати,

– зауважив Олександр Мусієнко.

Також варто наголосити, що оборона Авдіївки досягає своїх цілей з погляду знищення матеріального ресурсу ворога, який він більше не зможе використати для подальшого просування.

На жаль, певні рухи окупантів все-таки є. Однак треба звернути увагу, що при цьому українські військові знищують величезну кількість російського ресурсу й це не дає можливості противнику розвивати наступальні дії на стратегічному рівні.

Бої входять у позиційну фазу. Ситуація на фронті важка, але контрольована українськими силами,

– підкреслив Мусієнко.

Росіяни наступають на Авдіївку: що відомо