Загроза оточення Авдіївки є, але росіяни не виконають завдання, – Коваленко

Росіяни намагаються знищити Авдіївку, застосовуючи всю наявну зброю. Окупанти пробують дотримуватися термінів виходу на адміністративні кордони Донецької області, встановлених Кремлем – до 31 грудня 2023 року.

Утім, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що росіянам навряд чи вдасться захопити Авдіївку до Нового року. Крім того, втрата десятків тисяч військових та сотень одиниць техніки на Авдіївському напрямку значно впливає на спроможності російської армії на інших напрямках, що окупанти вже відтягують бригади з важливої ділянки фронту.

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Чи перестануть росіяни штурмувати Авдіївку

"Загроза оточення залишається максимально високою, але перспективи оточення Авдіївки до Нового року я не бачу. Вони ще не зайняли та не діють на тих ділянках Авдіївки, які б дозволили їм повноцінно взяти під вогневий контроль трасу 0542, не говорячи вже про оточення самого міста", – сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Імовірно, росіяни змінять дедлайн взяття Авдіївки й спробують виконати завдання Владіміра Путіна з початком 2024 року:

Після Нового року захід у місто стане справою принципу. Окупанти не жалітимуть сил та засобів; Перед виборами кремлівському очільнику гарантовано потрібна буде якась "велика епічна перемога", якою буцім повинно стати маленьке місто Авдіївка.

Якби окупанти взяли Авдіївку, Путін вихваляв місто перед російським населенням як місто-мільйонник, промисловий мегацентр, найважливіший транспортний пункт на Донеччині.

Насправді ж населення міста станом на 2020 рік складало 32 436 жителів. Територія – 29 квадратних кілометрів. А розташована Авдіївка за 13 км на північ від окупованого Донецька.

З якого напрямку росіяни перекидають військо під Авдіївку

За словами Коваленка, втрата десятків тисяч солдатів та сотень одиниць техніки під Авдіївкою суттєво впливає на потужності російських військ на інших ділянках фронту. Оскільки бої навколо Авдіївки змушують росіян використовувати зброю та особовий склад з інших відтинків, насамперед з Луганщини.

Вони з Луганської області вже перетягнули декілька бригад зі складу 2-ї гвардійської загальновійськової армії, яка діяла на Лиманському напрямку. 15-та, 21-ша та 30-та ОМСБр Росії – вони були найбільш боєздатними. Зараз на Лиманському напрямку діють менш боєздатні підрозділи,

– зауважив Коваленко.

Коваленко про ситуацію на фронті: дивитися відео

З 41-ї загальновійськової російської армії окупанти відтягнули 55-ту ОМСБр, яка зараз працює в південному секторі від Авдіївки, переважно через село Водяне. Окрім цього, росіяни відтягнули 74-ту ОМСБр, вона перебуває у резерві й чекає свого часу. Також навколо міста розташовані підрозділи 90-ї танкової дивізії.

Основні боєздатні ресурси знаходяться біля Авдіївки. Якщо вони до Нового року не зможуть організувати дедлайн, то будуть тягнути з інших якихось напрямків. Тобто, вони не можуть забезпечити ведення сталих бойових дій навіть на такій невеликій локації як Авдіївська, використовуючи внутрішній ресурс,

– підсумував Олександр Коваленко.

Бої за Авдіївку: основне