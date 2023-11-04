Направили всі резерви, – Світан пояснив, якою буде третя хвиля наступу росіян на Авдіївку

Росія готова до величезних втрат заради незначного просування на Авдіївському напрямку. Зараз росіяни облаштовують плацдарми та підтягують військо й техніку.

Окупанти ретельно готуються до третьої хвилі наступу на Авдіївку. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, додавши, що російські загарбники мають суттєві проблеми з боєприпасами трьох видів.

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Чи буде третя хвиля потужнішою, ніж перша та друга

"Росіяни направили усі резерви в сторону Донецька. Ясинувата та Макіївка зараз забиті російськими військами. Вони готуються до третьої хвилі. Це зрозуміло, це видно. Вони розосереджені, але помітні", – наголосив військовий експерт.

Нещодавно українські воїни пошкодили цистерни з паливом та боєприпасами на станції Мушкетове у Донецькій області.

Як підкреслив Світан, Сили оборони України намагаються перехопити колони техніки та особовий склад. Однак окупанти готуються до нового штурму. Зокрема, обладнують плацдарми – на півночі у сторону авдіївського коксохіму та на півдні у районі Опитного у сторону Авдіївки.

Українські військові також готуються до третьої хвилі росіян, аби завдати максимальних втрат ворогу в живій силі та техніці.

Я б не сказав, що ця хвиля буде потужнішою, ніж друга. Адже основною була перша хвиля, до якої вони готувалися кілька місяців. І вона розбилася в бетон наших укріплень, особливо у промзоні. Далі спробували другою хвилею оточити авдіївський гарнізон, тут ми вже зупинили ці "щупальця",

– сказав Роман Світан.

З чим росіяни мають проблеми та яку кількість особового складу зосередили у районі Авдіївки

За словами Світана, першу та другу хвилі українські військові зуміли зупинити завдяки артилерії. Найімовірніше, третя хвиля буде комплексною: росіяни спробують малими тактичними групами продавити оборону з півночі та півдня.

Роман Світан про ситуацію на Авдіївському напрямку: дивитися відео

Військовий експерт припустив, що окрім 10 тисяч солдатів, які зосереджені у районі Авдіївки, окупанти більше не мають резервів. Однак загалом на Авдіївський напрямок, від Шахтарська до Донецька, кинуто близько 50 тисяч росіян. Припустимо, кілька тисяч солдатів атакуватимуть позиції Сил оборони.

Наразі окупанти підтягують боєприпаси трьох видів:

російські, які вони самостійно виробляють; північнокорейські; китайські.

Однак ворог має суттєві проблеми з цими боєприпасами, адже не все підходить до російської зброї. У такий спосіб противник намагається заповнити "прогалини" у виробництві.

Ситуація в Донецькій області: коротко