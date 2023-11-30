Це не місто, – військовий експерт пояснив, чому росіяни не захоплять Авдіївку

Російська армія не полишає спроб оточити Авдіївку. Однак для неї це завдання буде фактично неможливим через низку особливостей місцевості та стратегію ЗСУ.

Хоч російський диктатор Владімір Путін за будь-яку ціну хоче здобути перемогу на цій ділянці фронту, для його військових це майже непосильне завдання. Про це 24 Каналу розповів Роман Світан – військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор.

Читайте більше Росіяни тиснуть під Бахмутом та Авдіївкою: як за тиждень змінилась лінія фронту

Путіну потрібна перемога, але її не буде

Владімір Путін наказав показати позитивні результати в Авдіївці до середини грудня. Річ у тім, що 14 грудня російський диктатор вперше з початку повномасштабного вторгнення проведе "Пряму лінію" з росіянами, яка поєднається з підсумковою пресконференцією.

"Пряма лінія з Володимиром Путіним"

Щорічний захід, під час якого президент Росії відповідає на питання росіян. У ході підготовки та під час "Прямої лінії" будь-який охочий з Росі, Ближнього та Далекого закордоння може надіслати свої запитання. Загалом відбулося уже 19 таких ефірів. 20-й – відбудеться 14 грудня 2023 року.

"Йому справді потрібна якась позитивна новина – захоплення якогось міста, села чи хоча б сільського туалету, для того, щоб можна було сказати, що є якась "перемога", – зіронізував Роман Світан.

Тож до суттєвого погіршення умовних умов, зокрема снігопадів, перед російськими окупантами стоїть завдання за будь-яку ціну та за допомогою усіх наявних сил захопити хоч щось. У цьому сенсі Авдіївка для них є "ласим шматком".

Авдіївку вони не захоплять – це однозначно. Авдіївка – це не місто, а укріпрайон, так само як і Бахмут. У Бахмут вони зайшли, але укріпрайони не взяли, не прорвали. Ми утримуємо бахмутські висоти, які і є тими укріпрайонами, що оточують Бахмут. А ось сама Авдіївка і є укріпрайоном – це висота,

– наголосив військовий експерт.

Найвища точка в Авдіївці – це промзона, за яку зараз точаться запеклі бої.

Роман Світан пояснив, чому росіяни не захоплять Авдіївку: дивіться відео

"Оточити Авдіївку неможливо"

Оскільки Авдіївка є висотою, утримати її зараз набагато легше, ніж потім відбивати. У випадку втрати міста військовим доведеться підійматися із Карлівських низин, що як наслідок спричинить великі втрати сил та засобів.

Зараз кинуто достатньо сил та засобів під Авдіївку, вже знизився певний дефіцит боєприпасів, принаймні про це говорять наші бійці. Будемо утримувати, росіяни Авдіївку однозначно не візьмуть, це фактично неможливо,

– наголосив полковник запасу.

Варто зауважити, що росіяни намагалися захопити Авдіївку не лише за останній рік. Боротьба за місто триває протягом 10 років, однак для окупаційної армії це завдання є дуже складним.

"Оточити Авдіївку не можна з різних причин, основні з яких – правильно обраний рубіж оборони. Тобто один рубіж підтримує інший. За Авдіївкою є два гарнізони – очеретинський та карлівській, який не дасть оточити місто", – пояснив Світан.

Повертаючись до пресконференції Владіміра Путіна, очікується, що там він оголосить про намір вже вкотре балотуватися у президенти. Однак розповідати про це він буде точно не на тлі новин про захоплення Авдіївки російськими військами.

Актуальні новини про ситуацію в Авдіївці