Дня тиші взагалі не буває, – Барабаш розповів, які плани у росіян щодо Авдіївки

Росіяни досі намагаються захопити Авдіївку Донецької області, чого не можуть зробити упродовж всієї повномасштабної війни. Обстріли тривають кожного дня.

Про це 24 Каналу розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, зауваживши, що ситуація біля Авдіївки залишається напруженою. Упродовж останніх днів ворог кидає невеликі штурмові групи з півночі та півдня. Але жодних успіхів у них немає.

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Авдіївку постійно обстрілюють

Як наголосив Барабаш, ворог застосовує усі засоби, які тільки має. У світловий день прилітають і "Гради", і міномети, і ствольна артилерія, і бомбові удари. Вночі вже дещо тихіше. Переважно йдуть поодинокі удари по центральній та старій частині міста.

Зараз вони здебільшого б'ють по багатоповерхівках, де ховається цивільне населення, яке досі проживає в місті. В нас вже десятки складених будинків. Люди гинуть, отримують поранення. Немає змоги розібрати завали. У місті немає спецтехніки, адже обстріли постійні,

– розповів Барабаш.

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Раніше була інформація, що окупанти перекинули частину особового складу з Донецького напрямку на інші ділянки фронту. Однак ця зміна є незначною. Якщо колись тут було 206 батальйонів, то зараз їх – 189 – 192.

Останнім часом на фронті з'явилося багато спецпідрозділів ворога. Вони намагаються знайти шпарини в обороні. Бойовики з Донецька потроху закінчуються. У їхніх підрозділах вже багато немісцевих росіян.

Вони розуміють, що в лоб місто не візьмуть. Тому намагаються його оточити. Плюс на всіх ділянках намагаються покращувати своє становище. Ситуація з нашого боку контрольована. Багато з того боку розганяється, що основний удар контрнаступу буде на Донецьк. Тому вони й тримають великий контингент в районі Донецька,

– зауважив Барабаш.

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