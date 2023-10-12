Виводять техніку як у "тир": військовий експерт пояснив логіку наступу росіян на Авдіївку

Окупантам не вдалося знести плацдарм Сил оборони під Роботиним. Також ворог зазнав невдачі під час спроби наступу на Мар'їнку, Куп'янськ, Лиман та Бахмут.

Тому росіяни обрали новий "переможний" напрямок – замкнути кільце біля Авдіївки. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що відступ поблизу міста близько 20 – 25 кілометрів.

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За словами військового експерта, росіяни кинули на фронт 25 армію Росії, зокрема певну частину під Авдіївку. Наразі ворог активно застосовує авіацію та бомбометання.

Попри це, наші захисники зараз дуже класно там тримають стрій. Всі спроби росіян, крім авіації, завершуються тим, що вони виводять свою техніку та живу силу нам як у "тир",

– сказав Крамаров.

Ситуація важка

Як зауважив Крамаров, у росіян під Авдіївкою зосереджена певна кількість бронетехніки та артилерії. Позаяк місто розташоване за 13 кілометрів від тимчасово окупованого Донецька.

Зазначимо, успішна контрбатарейна робота Сил оборони на Авдіївському напрямку призвела до потужних втрат російських окупантів. Адже ворог для підсилення авіації почав застосовувати артилерію, тому й зазнав такої шкоди.

Коли російська армія розуміє, що їхні певні дії не ефективні, це їх не зупиняє й вони продовжують ці дії,

– підкреслив військовий експерт.

Учора, 11 жовтня, в окупантів під Авдіївкою було умовне затишшя. Однак сьогодні росіяни розпочали день з атак.

Зважаючи на зусилля росіян, які були на початку 2023 року, та наші доволі гарні позиції на цьому напрямку, я думаю, їм не вдасться (взяти Авдіївку в кільце – 24 Канал). Але ситуація там зараз важка. На Авдіївку сиплеться та летить майже все, що є у росіян нагально,

– підсумував Андрій Крамаров.

Наступ росіян на Авдіївку