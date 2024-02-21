Пентагон висловився про вихід ЗСУ з Авдіївки й сказав, що буде, якщо США не нададуть допомогу

У Пентагоні висловилися щодо виходу Сил оборони України з Авдіївки. У Міноборони США назвали ці дії нашої армії "стратегічними".

Про це під час брифінгу заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх. Вона наголосила, що вихід з Авдіївки був потрібний, щоб Україна могла зберегти власну артилерію і снаряди, передає 24 Канал.

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У Пентагоні пояснили, що станеться без допомоги з боку США

У нещодавній заяві Сінгх попередила, що без фінансування з боку Палати представників Пентагон може бути не в змозі доставити в Україну критично важливі пакети допомоги. Це може призвести до того, що військовим доведеться визначати пріоритети, які міста можуть продовжувати утримувати за допомогою зброї партнерів.

Я не можу прогнозувати, це будуть рішення українців, про які вони можуть говорити. Зараз йде критична боротьба за їхні життя та країну, тому ми потребуємо фінансування негайно. Це сигнал тривоги ще з жовтня,

– зазначила вона.

Сінгх висловила припущення, що зараз для України та США немає поточних занепокоєнь. Хоч і є міста під обстрілами та загрозою з боку Росії.

"Я перенаправлю це питання українцям, але я не впевнена, що вони розкажуть вам свої військові плани. Вони щодня ведуть боротьбу, щоб втримати кожен дюйм території. Я не можу говорити про конкретне місто", – зауважила речниця Пентагону.

Разом із тим Міністерство оборони США пообіцяло швидко надати Україні нові пакети допомоги, як тільки відповідний законопроєкт буде ухвалений Конгресом США.

Мовиться про допомогу у межах PDA (пакети, виділені за розпорядженням президента - 24 Канал), яку можуть надати одразу після отримання необхідних фінансових повноважень від Конгресу.

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