Відбулося закріплення на нових позиціях, – ЗСУ про становище військових після виходу з Авдіївки

Українські військові, за наказом головнокомандувача ЗСУ, відійшли від позицій у місті Авдіївка, щоб вберегти життя особового складу. Водночас нашим захисникам уже вдалося закріпитися на нових позиціях.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. Однак, за словами капітана, росіяни не припиняють штурмувати позиції наших захисників після виходу з Авдіївки, передає 24 Канал.

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Як наші захисники закріпилися на нових позиціях

Лиховій зазначив, що наші війська наразі додатково обладнують та фортифікують наступні рубежі оборони. За словами капітана, Збройні Сили та інші складові Сил оборони готові до можливих інших наступальних дій противника.

Вони (наступальні дії Росії – 24 Канал), на жаль, вже відбуваються. Наприклад, за минулу добу було відбито 14 атак російських окупантів біля села Ласточкине, яке на захід від Авдіївки. І ця цифра показує, що ворог активно намагається розвинути наступ,

– пояснив речник.

Водночас він наголосив, що на нових позиціях закріпилися наші значні сили, і вони вживають всього, що тільки можна, щоб наступ ворога не змогли розвинути.

Чи змінилася інтенсивність атак після виходу з Авдіївки

Лиховій підкреслив, що якщо порівнювати абсолютні цифри, то до виходу з Авдіївки, який відбувся відповідно до плану, як один із варіантів розвитку подій, то штурмових спроб росіян на Авдіївському напрямку було порядку 20 – 30 з "копійками".

"За минулу добу було 14. Це теж висока цифра порівняно з іншими ділянками фронту, але це все ж відносно трохи тихіше, ніж було до цього", – сказав капітан.

Однак речник звернув увагу, що наразі на фронті є й інші гарячі напрямки, зокрема, Мар'їнський, де тільки за минулу добу було відбито 23 штурмові дії росіян. Також ворог був активний і на Запорізькому напрямку, де 13 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ, зокрема, на Роботинському виступі.

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