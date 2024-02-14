Росіяни можуть перерізати основу артерію біля Авдіївки: як до цього готуються в Генштабі

Росіяни не припиняють спроб оточити Авдіївку. Водночас Україна має стратегію на випадок, якщо ворог переріже головний логістичний шлях до міста.

Речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій заявив, що в районі Авдіївки ворог зосередив 50 тисяч бійців. Українське командування підготувало, за його словами, додаткові шляхи для постачання всього необхідного воякам.

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Запасні шляхи постачання до Авдіївки

Додаткова стратегія потрібна для того, аби утримувати позиції в районі міста у тому разі, якщо загарбники переріжуть основу артерію – тобто головний логістичний маршрут українського війська.

Це не футбольний матч. Ми не розкриватимемо позиції. Зараз ситуація на лінії динамічна і може змінюватися щогодини… На випадок, якщо основна логістична артерія буде перерізана, командування підготувало запасні шляхи постачання,

– констатував Лиховій.

Як зазначив спікер, вуличні бої в Авдіївці, що в Донецькій області, тривають вже кілька днів. Іноді загарбники кидають у бій техніку, а іноді – малі піхотні групи.

"Там зосереджено близько 50 000 осіб особового складу Росії", – наголосив речник Збройних Сил України.

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