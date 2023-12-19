Росіяни загрузли в Авдіївці: як ЗСУ змусили ворога переглянути плани на Сході

Минуло вже більш як два місяці активного наступу російських військ на Авдіївку. Власне, військові завдання росіяни отримали ще 10 жовтня, однак поки їх не вдалося досягнути.

Росіянам вдається здійснювати певне просування, проте воно геть не таке, як планували у Росії. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, пояснивши, що оборона ЗСУ змогла стримати натиск окупантів.

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Окупанти не досягнули поставлених завдань

Росіяни зараз проводять наступальні дії на різних ділянках Східного фронту. Подекуди вони мають успіхи, однак, за словами Валерія Залужного, мовиться про локальні бої. А ось російське командування планувало розв'язати завдання оперативного характеру.

"Завдання було прогнозованим: здійснити повномасштабний наступ на Сході, мета якого було почати з двох флангів: північного (Куп'янсько-Лиманський напрямок) та південного (Авдіївка та Вугледар). Метою також було просунутись та показати значну картину наступу", – пояснив Олександр Мусієнко.

Окупанти мали б вийти на річку Оскіл та рухатись на захід Авдіївки, реалізовуючи завдання із захоплення Донецької області. Ці завдання росіяни успішно провалили.

Станом на зараз Росія була змушена переглянути ці плани та сконцентруватися на Авдіївському напрямку. Активніше просунутись на Куп'янському їм завадили погодні умови та добре укріплені українські позиції,

– зауважив Мусієнко.

Американська та британська розвідка повідомили, що на Авдіївському напрямку 13,5 тисяч загиблих та поранених росіян. Понад 220 одиниць знищеної та пошкодженої техніки. А як результат, заблоковані дії російських військ, хоч вони справді просунулись та мають певні тактичні здобутки.

"Їхнє глобальне просування призупинилось. Вони, можна сказати, загрузли в Авдіївці та були змушені передислокувати певні сили з Лиманського та інших напрямків з метою активізації наступальних дій", – констатував військовий експерт.

На думку Мусієнка, оборона ЗСУ на Авдіївському напрямку вже виконала багато завдань. Зокрема, знищення такої кількості техніки та військ серйозно пошкодило плани ворога на всій ділянці фронту.

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