Росія втратила майже 10 тисяч військових у спробах штурмувати Авдіївку: Залужний про місяць боїв

Валерій Залужний розповів, що Росія за місяць штурмів Авдіївки Донецької області втратила орієнтовно 10 тисяч ворогів. Окрім того, окупанти там залишили щонайменше 7 літаків.

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що наші військові потужно стримують наступ ворога вже місяць. Своєю чергою окупанти продовжують там проводити штурмові дії.

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Росія вже місяць прагне захопити Авдіївку

Місяць, як ворог почав активно штурмувати Авдіївку. Місяць запеклих боїв, витримки та звитяги наших захисників, які продовжують героїчно тримати оборону,

– написав Залужний.

Український генерал зазначив, що тільки за цей час наші воїни знищили:

понад 100 ворожих танків;

250 інших бронемашин;

орієнтовно 50 артилерійських систем;

7 літаків Су-25.

Загальні втрати противника у живій силі становлять близько 10 тисяч осіб,

– заявив Залужний.

Він подякував нашим бригадам та підрозділам, піхоті, артилеристам, танкістам, розвідникам, операторам дронів, медикам та іншим. Тобто кожному захиснику, кожній захисниці, які боронять Авдіївку.

"Схиляю голову перед тими, хто на щиті. Вічна Пам'ять і шана", – сказав Головнокомандувач.

Що відбувається на Авдіївському напрямку