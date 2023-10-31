Намагаються реалізувати завдання-мінімум: навіщо росіяни продовжують штурмувати Авдіївку

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається дуже важкою. Ворог здійснює постійні атаки, не жаліючи власних штурмових формувань, зокрема "Шторм Z". При цьому вони діють без підтримки артилерії та техніки, яку росіяни також втратили у великій кількості під Авдіївкою.

Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що мета активізації росіян на Авдіївському напрямку є політичною. Адже Владімір Путін прагне досягти хоч якихось позитивних результатів на фронті, щоб зокрема утриматись при владі.

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Потрапили у стратегічну пастку

Коли Путін починав війну в Україні, він розраховував, що повністю ліквідує українську державність та повернути нашу країну в геополітичне лоно Росії. А без України "Московська імперія" не можлива. Це і є головна причина цієї війни.

Водночас росіяни вже дійшли висновку, що це завдання вони не виконають. Сьогодні вони є в стратегічній пастці.

Попри те, що ще мають досить потужний запас міцності – фінансовий та воєнний, вони усвідомлюють, що за такого розвитку події їхньому стратегічному воєнному потенціалу прийде кінець,

– наголосив військовий експерт.

А тому вони намагаються реалізувати завдання-мінімум – вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Авдіївка та Бахмут є "воротами" до виконання цього завдання. А росіяни показали, що коли брали Бахмут, що класичні піхотні вали і є їхнім головним інструментом.

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Небезпечний сценарій для України

В цьому сенсі нічого не змінилося з часів Сталіна, який говорив, що "росіяни не можуть програти на полі бою". "Цар", тобто Путін сказав, що потрібно "виходити на адміністративні кордони Донецької та Луганської області". І окупанти будуть реалізовувати це завдання.

Продати власному населенню тезис, що, мовляв, так звана "СВО" й задумувалась для відвертання увагу ударами на Київ, Херсон, Миколаїв, Одесу тощо, тільки для того, щоб взяти 2 області, для їхньої пропаганди не складає жодних проблем,

– підкреслив він.

Однак це доволі небезпечний сценарій для України. Якщо припустити, що його вдасться реалізувати, хоча це сумнівно, Путін дасть чіткий сигнал світу: мовляв, він закінчив так звану "СВО", а українці не хочуть "закінчувати" війну.

І на жаль голоси, які лунають за припинення війни у тому вигляді, в якому вона зараз триває, все сильніше набирають тональності. До голосу Угорщини приєднався, на жаль, голос Словаччини.

"До того ж в Росії наближаються президентські вибори, і Путіну потрібні хоч якісь позитивні результати. І він їх якраз бачить в цьому", – наголосив Петро Черник.

Яка ситуація поблизу Авдіївки: коротко