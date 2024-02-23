ЗСУ відбили кілька позицій у районі Авдіївки й взяли у полон з десяток окупантів, – Лиховій

Російські загарбники продовжують активно штурмувати Донецьку область. Наразі найгарячішою є ситуація на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

Водночас Силам оборони вдалося повернути кілька позицій у районі Авдіївки. Про це в етері телемарафону розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій, інформує 24 Канал.

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У ЗСУ розповіли про ситуацію на Авдіївському напрямку

Лиховій зазначив, що ситуація у зоні ОСУВ "Таврія" у Донецькій області є динамічною як на Авдіївському, так і на Мар'їнському напрямках. Водночас нашим воїнами за минулу добу вдалося відновити по кілька позицій.

І саме на Авдіївському напрямку нашим військовим здалися або було взято в полон більше десятка російських окупантів,

– зазначив капітан.

На питання про те, чи зменшать кількість атак загарбники на Авдіївському напрямку, Лиховій зауважив, що після 4 місяці Авдіївської операції в самому місті й на цьому напрямку, де загальні втрати росіян склали понад 47 тисяч осіб, то після таких втрат ворогу треба перегрупуватися і "зализати рани".

"Але, на жаль, у росіян є певні резерви й вони перегруповуються після цієї операції, підтягують інші ресурси, зовсім інші підрозділи, які не полягли, як м'ясні штурми в Авдіївці. І за підтримки авіації намагаються продовжувати штурмові дії вже далі на захід від Авдіївки, в напрямку Ласточкиного і сусідніх населених пунктів", – пояснив речник.

Лиховій також відзначив, що і наші війська зміцнюють ешелоновану оборону, посилюються додатковими підрозділами, створюють нові вогневі позиції. Тобто ворогу після виходу ЗСУ з Авдіївки не вдається розвинути свій успіх.

Там (на Авдіївському напрямку – 24 Канал) ідуть складні бої. Обставини там такі, що російські наступальні дії відбуваються малими штурмовими групами за підтримки малої кількості бронетехніки,

– наголосив капітан.

Гаряча ситуація й на Мар'їнському напрямку

Лиховій також додав, що найгарячішою точкою на фронті наразі залишається Мар'їнський напрямок. За його даними, за добу тільки на Мар'їнському напрямку, у районі населених пунктів Новомихайлівка та Перемога, ворог за підтримки авіації 31 раз намагався прорвати оборону українських військ.

Крім того, на Авдіївському напрямку, за його словами, ЗСУ відбили сім атак ворога в районах сіл Орлівка, Північне, Первомайське та Невельське у Донецькій області.