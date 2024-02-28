У росіян ейфорія після окупації Авдіївки: скільки штурмів позицій ЗСУ веде противник
Після окупації Авдіївки у росіян буквально почалась ейфорія, вони продовжують штурмувати позиції Сил оборони і вдень, і вночі.
Про це заявив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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"У зоні відповідальності нашої бригади за цю добу було 17 штурмових дій. До окупації Авдіївки за день було 5 – 6 штурмових дій. Перед цим було 8 – 9. Штурми тривають і вдень, і вночі", – зазначив Цеховський.
Водночас, за словами офіцера, у цьому страшного нічого немає, "фронт вирівнявся, і це наразі допомагає".
У них трохи ейфорія, вони думають перехопити час. Тактична ініціатива поки що у них в руках,
– заявив він.
Військовий зазначив, що на тлі збиття російських літаків відчутно зменшилась кількість КАБ, які вони скидають.
"І літаки знаходяться далі, бояться долітати до лінії зіткнення. Тому точність їхнього ураження також зменшується", – сказав він.
Авдіївський напрямок: акутально про ситуацію на фронті
- Згідно з ранковим зведенням Генштабу, станом на сьогодні, 28 лютого, на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) спрогнозували кульмінацію наступу Росії у районі Авдіївки. Там зазначили, що наразі темп наступу росіян біля Авдіївки – на захід і північний захід від міста – є відносно високим.
- Водночас за словами командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського та речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія, Збройні Сили України стабілізували оборону на лінії Тоненьке – Орлівка – Бердичі.