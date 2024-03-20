Авіабазу "Енгельс" атакували українські дрони "Лютий", – джерела
Уночі 20 березня у Саратовській області пролунали потужні вибухи. Як стало відомо, українські дрони "Лютий" атакували одну з найбільших авіабаз Росії "Енгельс".
Про це повідомили джерела 24 Каналу у спецслужбах. Наслідки відпрацювання українських дронів наразі уточнюються.
До теми Там базуються бомбардувальники: де на карті розташований Енгельс, який вночі атакували дрони
Планова робота ГУР на російській авіабазі
Раніше джерела 24 Каналу у спецслужбах підтвердили, що нічні вибухи у Саратовській області – це планова робота Головного управління розвідки. Як стало відомо згодом, причиною вибухової ночі для окупантів стали українські дрони "Лютий". Саме ці безпілотники уразили 20 березня одну з найбільших російських авіабаз "Енгельс-2".
Що відомо про дрони "Лютий"Насправді, про українські дрони-камікадзе "Лютий" відомо не так багато. Як зазначають журналісти Defense Express, про секретні БпЛА відомо лише те, що вони мають дальність польоту до 1000 кілометрів, а маса бойової частини – близько 75 кілограмів. Також заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр якось у мережі опублікувала світлину, на якій був мініатюрний безпілотник з написом "Лютий".
У мережі росіяни бідкалися, що вибухи були дуже потужними. Хоча вороже міноборони запевняє, що "пе-ве-о" буцімто збила 4 безпілотники, однак місцеві, які живуть поблизу з аеродромом, переконані, що нічні вибухи – це не робота ППО, а прильоти.
Аеродром "Енгельс" знову атакували дрони
- В Енгельсі Саратовської області близько уночі 20 березня пролунали потужні вибухи. Вони були такої сили, що нажахані росіяни бідкалися, що "тремтіли навіть рами у вікнах". Також у мережі заявляли, що Енгельс нібито атакували безпілотники.