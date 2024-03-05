ЗСУ вперше застосували AASM Hammer: ключові переваги французьких авіабомб
Збройні Сили вперше продемонстрували використання французьких керованих авіаційних бомб типу AASM. Ними українські військові завдали удар по росіянах на Авдіївському коксохімічному заводі.
В етері 24 Каналу головний редактор Defence Express Олег Катков сказав, з чим можна порівняти AASM Hammer й наскільки ці авіабомби якісні. Базовою є 250 кілограмова бомба, але існують варіанти комплектів під тисячі кілограмову авіаційну бомбу.
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Що відомо про AASM Hammer
Вперше про намір Франції передати Силам оборони керовані авіабомби стало відомо лише у середині січня 2024 року. Згідно з домовленостями, щомісяця в Україну їх доставлятимуть 50 штук.
За концепцією використання авіабомби AASM Hammer схожі на американські JDAM-ER. Проте насправді AASM Hammer – гібрид ракети та бомби.
Це комплект, який встановлюється на звичайні так звані "чугунні" бомби та складається з двох частин,
– розповів Катков.
Передня частина – комплект систем наведення, а друга – твердопаливний реактивний двигун та рульові поверхні. Завдяки тому, що вони встановлюються на звичайну бомбу виходить високоточний далекобійний авіаційний боєприпас.
У випадку висотного скидання AASM Hammer, коли літак перебуває на значній висоті й кидає його, задекларована дальність становить до 70 кілометрів.
Однак такий сценарій дуже небезпечний для використання. У такий спосіб росіяни скидають комплекти УМПК. Завдяки цьому якраз є приємна статистика знищення літаків Су-34,
– зауважив головний редактор Defence Express.
Також AASM Hammer підтримує можливість скидання з режиму кабрування.
Коли літак підходить до лінії фронту на мінімальній висоті, короткостроково задирає ніс, робить гірку, випускає Hammer, вмикається твердопаливний реактивний двигун й за балістичною траєкторією ця бомба летить,
– зазначив Катков.
Він наголосив, що у такому випадку дальність оцінюється у декілька кілометрів. Традиційною системою наведення авіабомби вважається інерціальна та супутникова, проте є варіанти, коли можна підсвітити ціль лазером й тоді вже використовується голівка самонаведення.
Військова допомога від Франції
- Україна та Франція 16 лютого підписали угоду з безпеки, яка діятиме 10 років. У межах домовленостей Париж продовжить допомагати Києву та постачати військову техніку, а також сприяти кооперації оборонних підприємств, надаватиме розвіддані та гуманітарну підтримку.
- Крім цього, до кінця 2024 року Франція передасть Збройним Силам України до 250 тисяч дронів. Їх обладнають майданними осколковими вибуховими пристроями та штучним інтелектом.