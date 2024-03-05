ЗСУ вперше застосували AASM Hammer: ключові переваги французьких авіабомб

Збройні Сили вперше продемонстрували використання французьких керованих авіаційних бомб типу AASM. Ними українські військові завдали удар по росіянах на Авдіївському коксохімічному заводі.

В етері 24 Каналу головний редактор Defence Express Олег Катков сказав, з чим можна порівняти AASM Hammer й наскільки ці авіабомби якісні. Базовою є 250 кілограмова бомба, але існують варіанти комплектів під тисячі кілограмову авіаційну бомбу.

Звернуть увагу На 2,6 мільярда євро: Франція перерахувала зброю, яку передала Україні після вторгнення Росії

Що відомо про AASM Hammer

Вперше про намір Франції передати Силам оборони керовані авіабомби стало відомо лише у середині січня 2024 року. Згідно з домовленостями, щомісяця в Україну їх доставлятимуть 50 штук.

За концепцією використання авіабомби AASM Hammer схожі на американські JDAM-ER. Проте насправді AASM Hammer – гібрид ракети та бомби.

Це комплект, який встановлюється на звичайні так звані "чугунні" бомби та складається з двох частин,

– розповів Катков.

Передня частина – комплект систем наведення, а друга – твердопаливний реактивний двигун та рульові поверхні. Завдяки тому, що вони встановлюються на звичайну бомбу виходить високоточний далекобійний авіаційний боєприпас.

У випадку висотного скидання AASM Hammer, коли літак перебуває на значній висоті й кидає його, задекларована дальність становить до 70 кілометрів.

Однак такий сценарій дуже небезпечний для використання. У такий спосіб росіяни скидають комплекти УМПК. Завдяки цьому якраз є приємна статистика знищення літаків Су-34,

– зауважив головний редактор Defence Express.

Також AASM Hammer підтримує можливість скидання з режиму кабрування.

Коли літак підходить до лінії фронту на мінімальній висоті, короткостроково задирає ніс, робить гірку, випускає Hammer, вмикається твердопаливний реактивний двигун й за балістичною траєкторією ця бомба летить,

– зазначив Катков.

Він наголосив, що у такому випадку дальність оцінюється у декілька кілометрів. Традиційною системою наведення авіабомби вважається інерціальна та супутникова, проте є варіанти, коли можна підсвітити ціль лазером й тоді вже використовується голівка самонаведення.

Військова допомога від Франції