В австрійських Альпах розбився невеликий літак: усі люди на борту загинули

У суботу, 5 липня, в австрійських Альпах розбився невеликий літак, що вилетів із сусідньої Німеччини. Унаслідок аварії загинули всі люди на борту.

Про це повідомляє AP із посиланням на Австрійське агентство преси, передає 24 Канал. Наразі інформації про причини авіакатастрофи немає.

Дивіться також "Жорстка посадка": у Росії ледве не розбився літак з парашутистами, є постраждалі

Що відомо про інцидент

Пропелерний літак розбився поблизу Вальд-ім-Пінцгау у федеральній провінції Зальцбург о 12:45 за місцевим часом. Ймовірно, він спалахнув після падіння.

За даними поліції, загинуло 4 людини – 3 чоловіки та 1 жінка, які могли бути громадянами Німеччини.

Літак вилетів з аеродрому в Обершляйсхаймі неподалік Мюнхена, щоб здійснити рейс в обидва кінці. Причини трагедії невідомі, триває розслідування.

Нагадаємо, уночі 5 липня на борту літака авіакомпанії Ryanair, який перебував на злітно-посадковій смузі аеропорту Сон Сан-Хуан на Майорці, спалахнула пожежа. Постраждали 18 осіб, із них 6 госпіталізували, однак більшість відбулася легкими травмами.