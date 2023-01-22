У Броварах попрощались з Тетяною Бойченко, яка загинула під уламками палаючої стелі дитсадку
Джерело:Трибуна – Бровари
Внаслідок авіакатастрови у Броварах 18 січня загинуло 14 людей. Серед них і Тетяна Бойченко, яка в той трагічний день проводила донечку в дитсадок.
Сьогодні, 22 січня, з Тетяною Бойченко попрощалися у Броварах. Про це інформує 24 Канал.
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18 січня Тетяна Бойченко проводила свою маленьку донечку Софію до дитсадка.
46-річна жінка загинула під уламками палаючої стелі. Софія, на щастя, не постраждала,
– зазначили у ЗМІ.
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Коротко, що треба знати про авіакатастрофу у Броварах
- Близько 08:20 18 січня біля дитячого садочка у Броварах впав вертоліт Державної служби з надзвичайних ситуацій.
- На борту перебувало керівництво МВС. Вони прямували у відрядження в одну з гарячих точок.
- Внаслідок падіння гелікоптера у дитсадку спалахнула сильна пожежа.
- Наразі відомо про 14 загиблих, серед них одна дитина.
- Внаслідок авіакатастрофи загинув Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та держсекретар МВС Юрій Лубкович.
- Постраждали 25 осіб, серед яких 11 дітей.
- Обставини трагедії наразі з'ясовуються. СБУ почало розслідування. Слідство розглядає три версії: порушення правил польоту; несправність гвинтокрила; умисні дії щодо знищення гвинтокрила.