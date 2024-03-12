Винен птах: у Росії назвали попередню причину падіння Іл-76

На борту літака "Іл-76", який сьогодні упав біля російського міста Іваново, було 15 людей. Наразі в Росії озвучили причини падіння повітряного судна. Літак почав розпадатися на частини ще під час польоту

Так зване міноборони Росії вже встигло відзвітувати, що літак здійснював плановий політ. Там зазначили, що причина падіння – загоряння двигуна, який згодом відвалився від літака.

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Іл-76 впав, не дотягнувши до аеродрому, у районі місцевого кладовища на півночі міста між селищами Подталіці та Богородское.

Російські ресурси пишуть, що причиною падіння літака – птах-диверсант. Мовляв, саме птах став перешкодою під час польоту Іл-76.

"У двигун Іл-76, що впав під Івановом, потрапив птах", – пише російський телеграм-канал Mash.

В Іл-76 спалахнув двигун

Наразі усі теорії сходяться на одному – причиною падіння найімовірніше став спалах двигуна. Власне, це видно на відео з моментом падіння літака.

Виникло загоряння через технічну несправність російського борту. Літак почав розпадатись на частини ще під час польоту, а потім упав. Росіяни заявили про технічну несправність.

"Не дарма димний слід від двигуна з’явився майже відразу після зльоту, потім двигун спалахнув, а незабаром частина від нього відвалилася", – ідеться у повідомленнях.

Водночас джерела росЗМІ пишуть, що літак, що впав, бо був оснащений двигуном старої модифікації. Та звісно, визнати це росіянам не так просто, як звинуватити в аварії птаха-диверсанта.