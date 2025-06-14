Авіакатастрофа в Індії: у ЗМІ опублікували останні повідомлення від пілота літака

В Ахмедабаді вранці 12 червня розбився Boeing 787‑8 авіакомпанії Air India, який прямував до Лондона. Перед катастрофою пілот літака встиг передати тривожні сигнали до авіадиспетчерської служби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на India Today.

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Які повідомлення пілот передавав перед падінням

За даними джерел, в останніх повідомленнях екіпаж попереджав про "недостатню тягу" та заявив: "падаємо". Також надійшов міжнародний сигнал тривоги "Mayday".

Літак вилетів з аеропорту Ахмедабада о 13:37, однак вже за кілька хвилин впав, врізавшись у будівлю медичного гуртожитку неподалік летовища. За останніми даними, кількість загиблих внаслідок катастрофи зросла до 274.

На місці авіакатастрофи в Індії вже вилучили "чорну скриньку". Тепер слідчі проаналізують записані на ній дані, які можуть дати ключові відповіді щодо причин трагедії.

Нагадаємо, в авіакатастрофі в Ахмедабаді вижив лише один пасажир – Вішвашкумар Рамеш. Він зміг вибратися з літака та самостійно дістався машини швидкої допомоги.

Також відомо, що 28-річна студентка з Великої Британії Бхумі Чаухан врятувалася завдяки запізненню. Дівчина не встигла на рейс Air India AI171 з Ахмедабада до Лондона всього на десять хвилин – через затори в місті.