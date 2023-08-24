Такі літаки не можуть просто впасти з неба, – CNN про причини катастрофи з Пригожиним

Аварія літака ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина у Тверській області стала гучною подією. Офіційних причин катастрофи ще не озвучили, аналітики ж намагаються зрозуміти, як так сталось, аналізуючи кадри, поширені з місця аварії.

Так, у CNN пишуть, що у відео, яке поширили російські державні ЗМІ, видно, як літак падає без одного крила і це наштовхує на найбільш популярну версію – літак підбили. Водночас є й інші варіанти того, що сталось.

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"Він швидко опускається, обертаючись, і тягне за собою багато диму. Отже, це літак, який горів. І, схоже, не вистачає деяких елементів конструкції, аеродинамічних поверхонь", – зазначив ветеран науки та аерокосмічної галузі Майлз О'Брайен після перегляду кадрів падіння літака.

Літак на кшталт цього… вони просто не падають катастрофічно з неба без чогось дуже незвичайного,

– додав він.

Дві можливі причини падіння літака

Тож, фахівець припустив, що падіння літака міг спричинити вибух усередині або зовні літака. Наприклад вибухівка, яка спрацювала на борту, або літак потрапив під удар ракети.

Девід Соусі, колишній інспектор з безпеки Федерального авіаційного управління США, теж висловив подібне припущення, зауваживши, що падіння літака виглядало так, ніби у нього залишилося лише одне крило.

Пригожин загинув: останні новини

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, наказав військовому командуванню збити літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, щоб помститися за приниження після заколоту найманців 24 червня.

Ба більше, Путін не просто обрав для розправи саме авіакатастрофу. Він вирішив використати російську ППО, щоб помститися Пригожину за той день, який став одним із найбільш смертоносних днів для російської авіації з початку повномасштабного вторгнення.

На місці краху літака Пригожина знайшли його телефон. Водночас тіло ватажка все ще не ідентифіковано серед трупів. Усього на місці аварії бізнес-джета Пригожина знайдено 10 тіл. Окрім Пригожина, у списку пасажирів був Дмитро Уткін – права рука ватажка вагнерівців.

Ще вчора Financial Times з посиланням на джерела писало, що літак ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина був збитий російською системою ППО.