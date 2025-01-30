Зіткнення літака та гелікоптера у Вашингтоні: що відомо про авіакатастрофу

Поблизу Вашингтона ввечері 29 січня сталася авіакатастрофа, де зіткнулися пасажирський літак American Airlines та американський вертоліт Army Black. На борту обох повітряних суден перебували люди.

Наразі на місці працюють оперативні служби, вже відомо про виявлення тіл пасажирів літака. Усе, що відомо про авіакатастрофу у Вашингтоні 29 січня – читайте у хронології 24 Каналу.

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Що відомо про авіакатастрофу у Вашингтоні