Кризова ситуація: з чим у США пов'язують уже другу авіатрощу за президенства Трампа

У Сполучених Штатах 31 січня сталася ще одна авіакатастрофа – розбився медичний літак, на борту якого перебувало шестеро людей, зокрема одна дитина. Трагедія сталася на північному сході Філадельфії.

Літак впав біля торгового центру лише через кілька хвилин після вильоту зі злітно-посадкової смуги. Як розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, у США панує сильне напруження, адже це друга катастрофа за останні 2 дні.

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Що відомо про падіння медичного судна

Ввечері 31 січня впав медично-транспортний літак в густонаселеному районі. На борту була маленька дівчинка, яка проходила курс лікування у Філадельфії. Сюди її доправили через критичний стан здоров'я, а після лікування планували транспортувати назад до Мексики. На борту літака також була її мама та ще четверо осіб. Зараз всі вони вважаються зниклими безвісти.

Літак, який впав, охопив полум'ям прилеглі будинки, автомобілі. Поки невідомо про кількість жертв цього інциденту, але у ЗМІ з'являються дані про 6 людей, які звернулися до лікарні за допомогою.

На ситуацію відреагував президент Дональд Трамп. Він написав, що втрачено багато невинних життів. Треба розуміти, що для Трампа це вже друга така катастрофа за час його президентства. Вона є викликом і набуває ознак кризи,

– зазначила Андріана Кучер.

Напередодні, 29 січня, у небі над Вашингтоном зіткнулися два літаки – пасажирський American Airlines і військовий гелікоптер Black Hawk. На пасажирському перебували 64 людини, а в гелікоптері троє солдатів. На жаль, нікому не вдалося врятуватися.

Які причини авіатрощ

Ці теми дуже гучно обговорюють у Сполучених Штатах, є багато питань стосовно функціонування тих органів і відомств, які відповідають за безпеку польотів. З'являється інформація від пілотів про те, що вони начебто попереджали владу міста і відповідні відомства, що авіакатастрофа в аеропорту Рейгана неминуча через перенавантаженість повітряного трафіку.

Цей аеропорт є одним із найбільш завантажених не тільки у Вашингтоні, а у Сполучених Штатах, якщо враховувати пропускні спроможності.

Ця катастрофа була неминуча. Ті з нас, хто працює вже давно, кричали в порожнечу, що щось таке станеться, тому що наші системи працюють на межі можливостей,

– наголосив відставний капітан United Airlines Росс Еймер.

Аеропорт був обмежений у прямих рейсах, але через завантажений повітряний трафік Конгрес у 2024 році послабив ці обмеження і дозволив встановлювати й відкривати нові маршрути. Навіть представник штату Канзас, звідки летів літак, який вибухнув в небі над Вашингтоном, ще січні 2024 лобіював відкриття прямого рейсу із Вічіти до аеропорту Рейгана.

Повідомлялося, що літакам, які маневрують у нічний час, коли вогні міста обмежують видимість, доводиться стикатися з багатьма труднощами. Також відомо, що диспетчерська вежа начебто була укомплектована на 30 відсотків менше від того, як це передбачають нормативи. Втім все це непідтверджена інформація, яка з'являється в медіа.

Трамп висунув свою "версію"

Хоча результатів розслідування ще немає, але це не завадило президенту Сполучених Штатів самому знайти винних. Він звинуватив політику, яку запровадив Джо Байден щодо рівності, інклюзивності, різноманітності.

Трамп не надав ніяких доказів своїм твердженням, лише сказав, що це йому підказує здоровий глузд. Власне після інавгурації він почав масштабне переформатування внутрішніх департаментів Сполучених Штатів, державного апарату.

На тлі цих авіакатастроф суспільство висуває дедалі більше питань про те, чи сприятиме це безпеці всередині Сполучених Штатів, тому що 21 січня Трамп ліквідував комітет з авіаційної безпеки і звільнив усіх глав управління,

– розповіла Андріана Кучер.

Як авіакатастрофа позначиться на Україні

Трагедія в небі над Вашингтоном призвела до нових деталей у потенційному спілкуванні Дональда Трампа і Владіміра Путіна. Журналісти запитали Трампа, чи будуть Сполучені Штати передавати тіла загиблих росіян, які були на борту літака, оскільки прямих рейсів між країнами немає. Трамп відповів, що контакт з Росією триває.

Далі його запитали, чи є безпосереднє спілкування з Путіним. Він спершу сказав, що ні, а потім додав, що "не про це", маючи на увазі авіакатастрофу. Таке висловлювання створило дуже велике поле для спекуляцій, різних домислів,

– підкреслила ведуча 24 Каналу.

Під час останнього брифінгу Трамп сказав, що з Росією говоритиме обов'язково, бо війну треба закінчити. Він додав, що серйозні дискусії вже ведуться, але розголошувати деталі відмовився.

Напередодні були офіційні повідомлення про те, що контактів між Дональдом Трампом і Владіміром Путіним не було, а будь-яка комунікація відбувається лише через російське посольство у Вашингтоні.